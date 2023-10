Miercuri, 11 Octombrie 2023 (16:56:30)

Vineri, 13 octombrie, de la ora 10.00, în parcul din zona centrală a municipiului Suceava, peste drum de Biserica Sf. Înviere, va avea loc ceremonia de dezvelire a unei noi statui. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care i-a invitat să fie prezenți pe cei care vor să cinstească memoria unei personalități a culturii sucevene.

„În fiecare an am inaugurat câte o statuie în zona Aleea Unioniștilor din Centru. Pentru acest an am zis inițial că amplasăm statuia lui Mihail Kogălniceanu. Este una în Parcul <Trei bărboși>, dar părerea mea este că ar trebui să stea lângă statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru că a fost mâna dreaptă a acestuia. Ca atare, am decis ca în acest an să inaugurăm statuia lui Dimitrie Loghin. Vineri, 13 octombrie, când se împlinesc 113 ani de la nașterea marelui pictor, profesor Dimitrie Loghin, dezvelim statuia pe care am amplasat-o în Parcul Central, vizavi de Biserica Sf. Înviere”, a spus Ion Lungu.

Statuia pictorului Dimitrie Loghin a fost amplasată recent, iar după ce s-au făcut probele pentru iluminatul ornamental, a fost acoperită, pentru a fi dezvelită în cadru oficial, vineri, 13 octombrie, de la ora 10.00.