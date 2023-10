Miercuri, 11 Octombrie 2023 (11:49:58)

Câteva proiecte de voluntariat desfășurate de elevii și profesorii de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în anul școlar ce a trecut, au fost evidențiate la nivel județean, în cadrul unui eveniment care a recompensat ajutorul necondiționat pe care aceștia l-au oferit.

„Colegiul a fost premiat la Forumul proiectelor S.N.A.C - etapa județeană<Voluntariat și educație>, de la finele lunii septembrie, participând cu mult interes la toate proiectele din cadrul S.N.A.C. (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, cu rol de a sprijini persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate”, spun reprezentanții liceului.

· Proiectele premiate

Cea mai amplă acțiune de voluntariat - a doua ediție a Campaniei umanitare “Când iubești, dăruiești!” – a fost coordonat de prof. Lăzărescu Luminița (director adjunct), prof. Leon-Postolache Miriam (consilier educativ) și prof. Ciotău Daniela (responsabil S.N.A.C.) și derulat de Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, în parteneriat cu Asociația de Părinți, Consiliul Școlar al Elevilor, Asociația Kiwanis Club Rădăuți și Parohia “Sf. Dumitru” Rădăuți.

Darurile elevilor și profesorilor s-au îndreptat către 72 de familii nevoiașe din Parohia “Sf. Dumitru” Rădăuți, 27 de familii de refugiați de la Centrul regional de cazare pentru solicitanții de azil, din Rădăuți, 120 de copii din Tabăra mobilă pentru refugiați Rădăuți, precum și către copiii de la Casele de tip familial “Universul copiilor” Rădăuți, “Cireșarii” Solca și “Prietenia” Solca.

„Sentimentelor reale de bucurie, dragoste, compasiune și empatie, trăite, deopotrivă, de elevii și profesorii implicați în campanie (peste 850 de elevi și 33 de profesori), li s-au adăugat emoțiile, mărturisirile impresionante și experiențele tulburătoare de viață, împărtășite de cei cărora le-am oferit colindele și darurile noastre”, au mărturisit cei implicați.

De asemenea, în primăvara anului trecut s-a desfășurat activitatea de voluntariat “Vizidom. Bine de la om la om!”, program intergenerațional, desfășurat în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin inspector școlar pentru Religie, prof. Daniela Ceredeev.

Elevi și profesori ai Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, în parteneriat cu Parohia “Sf. Dumitru” Rădăuți, (prin preot paroh Ciprian Juravle și prof. dr. Ariadna Gavra) au vizitat doamnele din Căminul Pentru Persoane Vârstnice Rădăuți. S-au alăturat, de asemenea, străduinței comune de a aduce puțină bucurie unor doamne din Parohia “Sf. Dumitru”, dar și unor paciente internate la Spitalul Municipal Rădăuți, elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a C, a IX-a F, a X-a C, a X-a G și a XI-a E, sub coordonarea prof. dr. Puiu Adrian Nicolae (director), prof. dr. Lăzărescu Luminița (director adjunct), prof. Leon Postolache Miriam (consilier educativ), prof. Hrihor Rodica, prof. Chelba Mirela, prof. Halip Beatrice, prof. Puiu Loredana, prof. Băeșu Aspazia, prof. Ciotău Daniela, prof. Anton Elena, prof. Ducra Simota Irina și Ardelean Mărioara (consilier școlar).

„Să oferi ajutor necondiționat, fără să aștepți recompensă, să oferi un dar din tot sufletul știind că astfel aduci bucurie unui copil, unui adult, sau să oferi doar o îmbrățișare prin care să risipești norii din gândurile cuiva, poate fi o definiție a voluntariatului”, au spus reprezentanții colegiului.