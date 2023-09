Joi, 21 Septembrie 2023 (14:22:42)

Deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei a declarat joi că angajarea răspunderii fiscale de către Guvern este de rău augur pentru toți românii. Din acest motiv, AUR a început să strângă semnături din partea parlamentarilor pentru o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Doru Acatrinei a precizat că în acest demers sunt așteptați și parlamentarii USR, iar până miercuri s-au strâns deja 47 de semnături pentru moțiune.

”Solicităm demisia Guvernului pentru că ceea ce au propus în legea fiscal-bugetară care conține 82 de pagini nu va crea acel patriotism național pe care premierul Marcel Ciolacu îl anticipa. Atentatul clar la cei mici, cei mijlocii, cei care duc greul economiei va fi vizibil imediat ce va fi pus în practică. Concret, firmele care lucrau pe sistemul de 500.000 de euro maxim ca cifră de afaceri, cu 1%, vor trece la cifra de 1% la plafonul de 60.000 de euro, iar cei care trec de acest prag vor fi taxați cu 3%. Nu avem nici un motiv să credem că aceste firme vor supraviețui sau se vor dezvolta mai mult decât sunt în acest moment. Partea că măsurile fiscale vor elimina din construcții, agricultură și IT acele avantaje create vor aduce alte probleme. Anul 2024 va fi un an plin, iar domeniul construcțiilor va avea nevoie de forță de muncă. Or, această forță de muncă nu poate fi adusă din străinătate pentru că noi avem nevoie de românii noștri, care pot aduce cu adevărat plusvaloare în economie”, a precizat liderul AUR Suceava.

Doru Acatrinei este de părere că în final toate aceste măsuri gândite de Guvern vor fi decontate cu vârf și îndesat de către români, inclusiv cele care vizează companiile multinaționale sau băncile.

”Taxa de 1% impusă băncilor, de exemplu, se va regăsi în costul final în vânzarea unui credit, a unui card de consum. În concluzie, cei care vor deconta cu adevărat vor fi tot românii. Guvernul nu face altceva decât să scrie mascat în 82 de pagini ceea ce au de fapt și de drept în cap: să mărească TVA-ul cu 2-3%. Au mascat această majorare în mai multe rânduri de măsuri pentru că nu puteau să spună românilor că de la 1 ianuarie avem TVA 22%, ținând cont că România are una din cele mai mici cote de TVA din Uniunea Europeană, alături de Germania. Restul țărilor sunt între 21 și 27%, dar ca să spui românilor că ai majorat cota de TVA cu 3% peste noapte asta înseamnă că acest cost se transferă direct la raft, direct în buzunarele românilor. Nimeni nu poate tolera o asemenea majorare”, a concluzionat deputatul Doru Acatrinei.