Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că intenționează să convoace o ședință cu managerii de spitale din județ pentru găsirea de soluții în vederea eficientizării și fluidizării fluxului de pacienți. Afirmația a fost făcută după o discuție cu medicii Spitalului Municipal din Câmpulung Moldovenesc, unitate în care joi a fost inaugurată o secție de radiologie cu dotări de ultimă generație. „Va trebui urgent să avem o întâlnire la nivel județean sub coordonarea prefecturii la care să fie invitați managerii de spitale, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava, șefii administrațiilor publice locale care au spitale în subordine pentru a eficientiza și fluidiza fluxul de pacienți”, a spus Flutur. El consideră că acest lucru este necesar și pentru că de multe ori Spitalul Județean Suceava este blocat pentru că sunt prea multe solicitări din teritoriu, unele dintre ele nefiind justificate. De asemenea, șeful administrației județene a precizat că este nevoie de soluții astfel încât mai multe spitale să beneficieze de mai multe linii de gardă. „De exemplu, spitalul din Câmpulung Moldovenesc are două linii de gardă și mai solicită cel puțin încă două. Iar zonele sensibile sunt pediatria, ortopedia, dar și altele. În același timp trebuie să discutăm despre investiții complementare în dotări, în așa fel încât dacă un spital deține un aparat foarte complex pentru niște servicii, iar altul nu are resurse financiare să îl cumpere, celălalt spital să investească în altă aparatură tot foarte necesară care să deservească ambele zone”, a mai precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că trebuie găsite soluții și pentru criza medicilor în anumite specializări, respectiv terapie intensivă, anestezie, boli infecțioase. „Sunt convins că în urma unor astfel de întâlniri vor rezulta și alte idei bune pentru sistemul de sănătate din județul nostru”, a încheiat Gheorghe Flutur.