Miercuri, 15 Martie 2023 (15:59:34)

Suceava a devenit primul municipiu din România cu transport public integral electric, ultimul autobuz contractat, de tip Solaris Urbino, întregind flota electrică a TPL chiar săptămâna aceasta, dar introducerea sensurilor unice, pentru fluidizarea traficului rutier, mai rămâne în așteptare. Întrebat de implementarea benzii de transport unice pentru transportul public de persoane și a sensurilor unice, măsuri anunțate a fi luate după ce vor fi aduse toate autobuzele electrice, primarul Ion Lungu a spus că urmează a fi făcute, doar că înainte sunt necesare o serie de lucrări.

„Încă nu avem aprobarea finală a proiectului de remodelare urbană. Vrem să avem o discuție în acest sens, să mergem la Poliție să ne dea avizul necesar, dar acesta vine condiționat de o serie de modificări la axul principal. Or acestea nu sunt nici puține și nici ieftine...

Ne-am dori să putem pe axa de mobilitate urbană să mai atragem niște bani prin POR. Ca să fim realiști, nu putem pune căruța înaintea cailor – trebuie să facem întâi modificările la structura stradală, la trotuare, la stâlpi de iluminat, după care putem implementa sensurile unice”, a explicat primarul Ion Lungu.

Edilul Sucevei a spus că a avut emoții cu livrarea autobuzelor contractate cu firma Solaris din Polonia pentru că aceasta a câștigat șapte licitații în România pentru livrarea de autobuze sau troleibuze, plus multe altele în Europa, dar până la urmă au venit toate cele 15 autobuze electrice.

„Astăzi avem parcul electric complet - 40 autobuze de capacitate mare și 22 de capacitate mică (microbuze). Am avut discuții cu domnul Petruc la TPL să mai suplimenteze pe Linia 1 sau unde mai sunt solicitări pentru că acum are capacitate. Trebuie spus că astăzi avem în totalitate transport electric în municipiul Suceava. Suntem primul oraș din România care are transport electric în totalitate”, a spus Ion Lungu.

De altfel, anul trecut municipalitatea suceveană a fost premiată de Asociația Română pentru Smart City la categoria Smart Mobility pentru proiectul „Sistem integrat de transport public în municipiul Suceava”, care în 2019 a obținut premiul de Excelență în transport public și mobilitate din partea Asociației Municipiilor din România (AMR).