Valori și datini străbune

Luni, 20 Februarie 2023 (09:36:14)

Peste 200 de elevi din învățământul primar și gimnazial din Suceava, Galați, Hunedoara și Iași au participat sâmbătă, 18 februarie 2023, la Festivalul-concurs interjudețean „Bucovina - Tradiție, Cultură, Spiritualitate”, ediția a IX-a, desfășurat la Vicovu de Sus.

„A fost o întâlnire de suflet, o adevărată sărbătoare a valorilor din Bucovina”, după cum au transmis organizatorii: Liceul Tehnologic „Ion Nistor” și Primăria Vicovu de Sus, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina.

Concursul s-a desfășurat în Sala de festivități a Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, unde participanții, îmbrăcați în costume populare, au cântat, au prezentat fragmente din obiceiurile populare specifice zonei pe care o reprezintă, au doinit, au interpretat balade etc.

Prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie și președinte executiv al comisiei interjudețene pentru organizarea și evaluarea festivalului-concurs a spus că la această ediție a manifestării culturale s-au înscris 69 de echipaje la cea dintâi secțiune, la secțiunea de Interpretare vocală, soliști vocali și grupuri folclorice, și 29 de echipaje în cea de-a doua secțiune, Obiceiuri și tradiții din Bucovina - ceea ce dovedește preocuparea copiilor și tinerilor din școlile noastre, ca și a profesorilor care îi coordonează, pentru aprofundarea culturii, a tradițiilor, a spiritualității noastre. „Am remarcat calitatea produselor înscrise în concurs, responsabilitatea și rigurozitatea cu care s-au prezentat, atenția la detalii, grija pentru esențe și valoarea culturală a fiecărei prestații în parte”, a completat prof. Daniela Ceredeev.

Juriu

Din juriul festivalului-concurs au mai făcut parte Gabriela Teișanu, consultant artistic Artă populară – Centrul Cultural Bucovina, prof. Mihaela Grădinariu, de la Școala Gimnazială Râșca, membru în Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iași, prof. Gabriela Parascheva Hisem, coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. Beatrice Filipiuc, inspector școlar cu atribuții teritoriale (IȘJ Suceava), prof. Oana-Diana Onesim, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din municipiul Suceava, prof. Vera-Elena Bîndiul – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți.

Festivalul-concurs interjudețean „Bucovina - Tradiție, Cultură, Spiritualitate”, ediția a IX-a, desfășurat la Vicovu de Sus, a fost moderat de prof. Vasile Schipor de la Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, care a fost și coordonator al proiectului. Profesorul Vasile Schipor este și coordonatorul și sufletul Grupului vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus.La final, copiii au fost răsplătiți cu premii, diplome, medalii, cupe etc. Inspectorul școlar Daniela Ceredeeva mai precizat că Festivalul-concurs interjudețean „Bucovina – tradiție, cultură, spiritualitate” are ca scop principal promovarea respectului și interesului față de tradițiile culturale, cât și a valorilor naționale în rândul tinerilor, reînvierea tradițiilor și obiceiurilor românilor, dar și ale celorlalte grupuri etnice care există sau au existat în Bucovina.

Câștigători

Marele Premiu a fost câștigat de Anița Drăgan, Clubul Copiilor Fălticeni, coord. prof. Lenuța Rusu. Pe primele locuri s-au clasat: la Secțiunea interpretare vocală, soliști: Beatrice-Ecaterina Tcaciuc, cl. a IV-a, Școala Gimnazială „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, coord. prof. Alina Gherasim; Daria Maftean, cl. a IV-a, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, coord. prof. Marcela Norocel; Alexandra Rubanei, cl. a IV-a, Școala Gimnazială Brodina, prof. Adela Curcă; Amalia-Maria Apetrii, cl. a IV-a, Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei, prof. Loredana-Ionela Todașcă; Cristina-Gabriela Adochiței, cl. a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 3 Marginea, prof. Gabriela-Marcela Bănilean; Elisabeta-Andreina Dominte, cl. a VI-a, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, coord. prof. Marcela Norocel; Giulia-Denisa Solovăstru, cl. a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 2 Iaslovăț, prof. Luminița Cotoară, director; Nicoleta Pralea-Spânu, cl. a VIII-a, Școala Gimnazială Poiana Stampei, prof. drd. Dorina Paicu, director; Maria Chira, cl. a IX-a, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, prof. Vasile Schipor; Teodora Chelba, cl. a IX-a, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, prof. Vasile Schipor; Florentina Prelipcean, cl. a X-a, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Teodora Ciobâcă, cl. a X-a, Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca; la Secțiunea interpretare vocală, grupuri: Grupul Vocal „Dorulețul”, Școala Gimnazială Zvoriștea, prof. pr. George-Ionuț Apetrei; Grupul Vocal „Flori de merișor”, Școala Gimnazială Poiana Stampei, prof. drd. Dorina Paicu, director; Grupul „Dor de pridvor”, Colegiul Tehnic Rădăuți, prof. Elisabeta Marici; la Secțiunea obiceiuri și tradiții din Bucovina: Laureat: Grupul „Răzeșii Bucovinei”, Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, prof. Lenuța Laurus, Șezătoare de noaptea Sfântului Andrei; Premiul I: Teodora Daneliuc, Denis Mihăilescu, Robert Botezatu, cl. IX-XI, Colegiul Tehnic Rădăuți, prof. dr. Aurica Daneliuc, Boboteaza – înnoirea omului creștin;

Iustinian Ursachi, Flavius Iliuț, Georgeta Schipor, cl. a X-a, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, prof. Mihai Cârdei, Dranița – tradiție și actualitate; Maria-Daniela Schipor-Berculean și Dănuț-Răzvan Bălici, cl. a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, prof. Elena Irimiciuc, Prezentare costum popular.