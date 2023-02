Luni, 20 Februarie 2023 (17:38:10)

Antrenorul Dorin Goian a tras concluziile la finalul stagiului de pregătire centralizată de două săptămâni pe care Foresta l-a efectuat la Gura Humorului.

„A fost o perioadă grea, în care a trebuit să ne adaptăm la vicisitudinile vremii. A nins mult, a viscolit, așa că am fost nevoit de câteva ori să schimb programul de antrenament de la o zi la alta. Din acest motiv, nici nu am putut să ne antrenăm prea mult cu mingea, a fost greu din punct de vedere al infrastructurii. Despre condițiile de cazare și masă de la Hotelul Toaca Bellevue am însă numai cuvinte de laudă, pentru că totul a fost la superlativ. Una peste alta, sunt foarte mulțumit de modul în care au răspuns jucătorii la cerințele mele. Țin să-i felicit pentru modul în care s-au antrenat și s-au comportat, și le doresc să continue pe această linie, să rămână la fel de serioși, pentru că greul abia acum începe”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene.

Dorin Goian s-a declarat satisfăcut de lotul de jucători pe care îl are acum la dispoziție.

„Cred că aducerea fotbaliștilor Ștefan Cană (FCSB), Vlad Codău (Dante Botoșani), Valentin Hagiu (Rapid Brodoc), Sebastian Nechita (Dante Botoșani) și Robert Martin (Șomuz Fălticeni) reprezintă achiziții bune. Au venit jucători exact acolo unde era nevoie de dubluri și pot spune că acum avem într-adevăr concurență pe posturi”, a precizat tehnicianul Forestei.