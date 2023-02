Luni, 20 Februarie 2023 (18:21:55)

Conducerea Asociației Județene de Fotbal a stabilit datele sezonului oficial de primăvară. Astfel, returul Ligii a IV-a Inter Conti va începe peste mai puțin de două săptămâni, pe data de 5 martie. La trei zile distanță, miercuri, pe 8 martie, sunt programate partidele din optimile Cupei României, care se dispută într-o singură manșă.

Pe 18 martie intră în focuri juniorii care activează în campionatele Under 11 Vivendi și Under 13 Nicolmit. Celelalte două întreceri de juniori, Under 15 Florconstruct și Under 17, vor lua startul pe data de 1 aprilie. Ultima competiție județeană care pornește la drum în 2023 este Liga a V-a Romfour cu cele două serii ale sale, prima etapă din retur urmând să se desfășoare duminică, pe 2 aprilie.