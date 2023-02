Veteran

Ajuns la vârsta de 75 de ani, Eugen Girigan este cel mai căutat inginer de drumuri și poduri din județul Suceava. Deși s-a pensionat încă din 2010, nu duce lipsă de oferte, iar la un moment dat a avut chiar 10 cereri simultane. Nu activează ca salariat, ci are contracte de colaborare pe diferite specialități, cum ar fi responsabil tehnic cu execuția (RTE), diriginte de șantier, expert tehnic judiciar sau reprezentant al antreprenorului. Iar vasta sa experiență vorbește de la sine despre faptul că toată lumea îl caută cu insistență.

În cariera sa a construit nu mai puțin de 87 de poduri în tot județul, majoritatea între 1980 - 1986. Cel mai mic pod are o lungime de 15 metri, în timp ce la polul opus este podul de peste râul Moldova, între Baia și Bogata, cu o lungime de 326 de metri. Eugen Girigan cunoaște infrastructura rutieră a județului ca în palmă și știe aproape pe dinafară istoricul podurilor care traversează fiecare curs de apă. În 1971, când a venit ca inginer stagiar, 80% din poduri erau din lemn, ceea ce reprezenta o adevărată problemă. ”Iarna se furau componente pentru a fi puse pe foc și, în plus, nu aveau rezistență prea mare. După vizita lui Ceaușescu din China, din 1978, s-a luat decizia de a se interzice materialul lemnos pentru construcția de poduri. S-a demarat o acțiune masivă, iar timp de șase ani am construit 87 de poduri”, a precizat Eugen Girigan.

Criză de ingineri de drumuri și poduri

Deși este la pensie de ani buni, Eugen Girigan și-a propus să mai lucreze până la 80 de ani. Iar criza de ingineri de drumuri și poduri din județ arată că ar putea lucra chiar și după această vârstă. Potrivit lui Eugen Girigan, în acest moment, în județ ar fi nevoie de cel puțin 50 de ingineri de specialitate. ”Acum 40 de ani se lucra la mână, cu roaba și lopata și era o muncă extrem de grea. Între timp, s-a automatizat și mecanizat totul, dar chiar și așa există o criză acută de specialiști. Pe de o parte, învățământul din România nu mai scoate astfel de specialiști, iar pe de altă parte cred că este vorba de comoditate. Pentru a lucra pe șantier este nevoie și de sacrificii, să stai departe de casă și timp de o săptămână sau chiar mai mult, ceea ce unora nu le convine. De aceea, unii ingineri de drumuri și poduri nu își fac profesia și aleg alte meserii, mai comode”, a arătat Eugen Girigan.

Cele mai vechi poduri din județ au fost construite în perioada 1948-1952

Aflat în branșă de mai bine de jumătate de secol, Eugen Girigan cunoaște exact starea podurilor din județ. O parte din acestea au durata de viață expirată. Cele mai vechi au fost construite de Sovrom Construcții, în perioada 1948-1952. O parte dintre ele au fost refăcute complet, dar există unul la care s-au realizat doar reparații. Este vorba de podul peste râul Suceava, care leagă Udești de Verești și care, potrivit lui Eugen Girigan, la un cutremur prezintă un risc mare de prăbușire. ”Și podurile ridicate în perioada 1980-1986 sunt pe final de garanție, iar conducerea județului ar trebui ca în maxim 10 ani să înceapă o monitorizare atentă pentru a nu avea ulterior alte surprize. Firește, e nevoie și de fonduri, o problemă pe care acum 40 de ani nu o aveam”, a mai spus Eugen Girigan.