În societatea actuală, unde majoritatea persoanelor după vârsta de patruzeci de ani au stil de viață sedentar și cel puțin o afecțiune cronică, domnul Neculai Bujoreanu este un adevărat exemplu de succes în ceea ce privește adoptarea unui stil de viață sănătos. Dumnealui a binevoit să ne răspundă la câteva întrebări.

Spuneți-ne câteva cuvinte despre dvs.: unde v-ați născut, activitatea profesională.

Mă numesc Bujoreanu Neculai, m-am născut în comuna Verești, județul Suceava. Locuiesc în municipiul Fălticeni. Am fost cadru activ în Ministerul Afacerilor Interne, timp de 34 de ani, actualmente pensionar. În prezent, îmi continui activitatea în mediul de afaceri.

Descrieți-ne activitatea dvs. sportivă, de când au început primele preocupări și până în prezent.

De mic, elev fiind la Școala Generală din satul Corocăiești, am fost un practicant și un împătimit al mai multor sporturi. Debutul l-am avut la echipa de fotbal Viitorul Verești, dar în același timp deja practicam atletism și tenis de masă, într-un mod continuu și constant, fiind pur și simplu dependent de sport. Nu puteam exista fără a face sport. Lucrând ca polițist în municipiul Fălticeni, ani la rând am participat concursuri de tenis de masă unde de nenumărate ori am fost campion pe toată regiunea Moldovei, iar cel mai bun rezultat al meu a fost un loc 4 pe țară. În prezent, practic cu regularitate tenis de masă în competițiile realizate în circuitul amator și mă antrenez cu regularitate cu sportivi din Fălticeni și alte zone ale țării. Dintre toate sporturile pe care le practic, marea mea iubire este atletismul. Din punctul meu de vedere este regele suprem al sportului. Am și un slogan bine definit: „Alergi, deci exiști!”. Primul meu maraton a fost cursa pe ruta Sighișoara-Mediaș de 42.195 m, unde am alergat alături de atleți profesioniști din toată lumea. Am concurat de nenumărate ori la competiții M.A.I., la Maratonul București, la Maratonul Cluj, la Maratonul montan Curtea Domnească din județul Neamț, la Maratonul Tușnad-Lacul Sf. Ana, semi maratoanele de la Iași și Suceava, unde am obținut diplome și medalii. În prezent, merg la sala de culturism și fitness, fac alergări diversificate pe bandă, în aer liber, unde fac și alergări pe distanțe lungi, inclusiv în zone de munte, indiferent de vreme. Deci nu este nici o zi în viața mea fără sport.

Este cineva din familia dvs. cineva care vă calcă pe urme?

În familia mea, toți au preocupări sportive. Fiul meu, Bujoreanu Dorinel este un culturist de excepție, cu participări la nenumărate concursuri naționale și internaționale. Și ceilalți membri ai familiei practică fitness și alte sporturi de întreținere personală.

Ați ajutat multe persoane să își schimbe stilul de viață, să-și îmbunătățească sănătatea?

Multe persoane, de la adolescenți până la persoane în vârstă apelează la mine pentru a primi îndrumare profesionistă. Toți și-au schimbat radical stilul de viață, și-au normalizat greutatea corporală, și-au îmbunătățit sănătatea fizică și psihică. Lozinca mea personală este: „Nimic nu este imposibil!”.

Ați pregătit generații întregi de tineri pentru proba sportivă la admiterea în M.A.I., în M.Ap.N. (Ministerul Apărării Naționale), spuneți-ne cuvinte despre activitatea dvs. în acest domeniu.

Am realizări excepționale în ce privește pregătirea sportivă a tinerilor care doresc o carieră în structurile statului: M.A.I., M.Ap.N. etc. Am devenit un adevărat specialist în acest domeniu, și asta o spun ca urmare a promovabilității deosebite obținute de elevii pregătiți de mine. Toți candidații în aceste domenii știu că dacă sunt pregătiți de mine și sunt serioși la antrenamente, șansele lor de reușită sunt maxime.

Știu că de curând sunteți și antrenor de fitness. Ce realizări aveți în acest domeniu și ce vă propuneți?

Sunt instructor fitness, certificat la nivel european, și datorită vastei mele experiențe în domeniu, la mine apelează zilnic persoane ce doresc să slăbească, să arate mai bine fizic, să își vindece anumite afecțiuni etc. Ofer îndrumare ca instructor în domeniul culturismului, atletismului, ca antrenor personal pe alergări etc. Promovez mișcarea, deoarece este sursa supremă de sănătate. Pot fi contactat la numărul 0742 615 975.

Sunteți sănătos, cum vă simțiți comparativ cu alte persoane de vârsta dvs.?

Sunt foarte sănătos, nu am nici o afecțiune medicală. Mișcarea și sportul practicate regulat combat orice boală, indiferent de vârstă. Esențial este să crezi în tine și să mergi spre performanța personală.

Vă rog să le dați zece sfaturi celor care doresc să trăiască sănătos, să aibă un corp suplu, lipsit de boli.

Cele zece sfaturi sunt: credeți cu tărie în dumneavoastră, fiți pozitivi în gândire, scăpați de anturajul toxic, schimbați-vă stilul de viață, alimentați-vă sănătos, renunțați la fumat și la alcool, mergeți zilnic la sala de sport, faceți cât mai multă mișcare indiferent natura ei, mergeți alert sau alergați ori de câte ori aveți ocazia și fiți perseverenți în tot ceea ce faceți.

