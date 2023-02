Miercuri, 8 Februarie 2023 (13:58:29)

Municipalitatea suceveană își propune să demareze în forță lucrările de construire a unei noi creșe de mare capacitate, care să fie dată în folosință chiar anul acesta, în cartierul Burdujeni.

În acest scop, reprezentanți ai constructorului și proiectantul viitoarei creșe de pe strada Mircea Hrișcă, situată în cartierul Tinereții, au fost chemați la discuții la sediul Primăriei Suceava, pentru a se pregăti toate cele necesare demarării investiției, de cum vremea va permite.

„Din cauza diferenței de nivel trebuie să realizăm un zid de sprijin, care va fi finanțat parțial de către Primărie.

Vom lucra în paralel la zidul de sprijin și la construcția creșei.

Lucrăm contracronometru pentru că ne propunem să finalizăm această creșă până la începutul lunii septembrie. Va fi o creșă mare și modernă, cu soluții de încălzire pe energie verde, cu spații verzi și cu alocarea unei suprafețe de minim 10 mp pentru fiecare copil”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Valoarea finanțării este de 21.667.344,35 lei, pentru proiectarea și execuția unei creșe pentru 10 grupe, cu o capacitate totală de 110 copii, în cartierul Dealul Mănăstirii. Perioada de implementare este de 38 luni, dar, la semnarea contractului, executantul proiectului s-a angajat ca în termen de 14 luni să fie construită creșa - 2 luni pentru proiectare și 12 luni pentru construcția propriu-zisă.

În prezent, municipiul Suceava are o singură creșă, nr. 1 (de altfel și singura funcțională, de stat, din județ), care an de an este asaltată de o mulțime de cereri de înscriere din partea părinților.