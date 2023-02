Miercuri, 8 Februarie 2023 (15:16:13)

Deputații AUR de Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, îi solicită ministrului Muncii, Marius Budăi, să distribuie echitabil în plan social creșterea economică a României prin asigurarea pentru românii aflați sub pragul sărăciei măcar a coșului minim de consum, pentru un trai decent.

Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu au arătat că Parlamentul European a adoptat în luna septembrie 2022 o nouă legislație privind salariile minime adecvate în UE care impune calcularea unui „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. Cei doi deputați consideră că pensionarii au și ei dreptul la un „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” ca pensie minimă, acesta putând fi primul pas pentru un trai decent după o viață de muncă.

Acatrinei și Pușcașu au adăugat că în Planul Național de Redresare și Reziliență este precizat un mecanism pentru stabilirea salariului minim în acord cu un coș minim de consum pentru un trai decent calculat pentru bunuri și servicii la prețuri reale. „Avocatul Poporului nominalizează propunerile legislative depuse de parlamentarii AUR pentru armonizarea cu legislația europeană și precizează că nu înțelege de ce nu se adoptă o astfel de legislație în România”, au spus cei doi deputați AUR de Suceava. Ei au amintit că parlamentarii AUR au depus două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului minim, dar și armonizarea pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa 1 a OUG 217 din 2000, care este exact norma adoptată recent de Parlamentul European, respectiv calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. „Sursa de finanțare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părții necontributive a pensiilor speciale și eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare. Iar creșterea economică din anul 2022 bazată pe consum, în ciuda inflației de 16%, nu a fost distribuită echitabil românilor prin bugetul aprobat pentru anul 2023”, au declarat Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, care au mai precizat că puterea de cumpărare a românilor a scăzut vertiginos și cu toate astea s-au menținut pensiile speciale și finanțarea partidelor parlamentare de la bugetul de stat.

Deputații AUR de Suceava au mai spus că indexarea acordată deja nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum pentru că îi menține sub pragul sărăciei și în aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum.

Ei consideră că se impune, în mod firesc, ca suma ce rezultădin armonizarea cu legislația europeană privind calcularea acestui coș să fie suportată de la bugetul de stat cu sprijinul UE. În final, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu vor să afle de la ministrul Muncii care este data la care va aloca sumele necesare pentru aplicarea noii legislații adoptate de Parlamentul European în acest domeniu și dacă va aloca vreodată sumele necesare pentru corelarea pensiei minime cu un coș de bunuri și servicii la prețuri reale, cu coșul minim de consum.