Marţi, 6 Decembrie 2022 (16:27:31)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, marți, stadiul lucrărilor de modernizare a drumului județean 178, pe tronsonul dintre Humoreni și Bălăceana. Gheorghe Flutur a spus că este vorba despre drumul județean comuna Comănești, din satul Humoreni și până în Bălăceana. „Este un drum județean care vine de la Rădăuți, prin Arbore – Botoșana – Comănești, ajunge aici la zona cu serpentine de la Humoreni spre Bălăceana. E o investiție pe care Consiliul Județean o face pe o porțiune de drum pietruit și am ținut neapărat să facem aceste lucrări de modernizare”, a spus Flutur.

El a arătat că tronsonul modernizat are o lungime de 2,3 kilometri, Consiliul Județean Suceava alocând o sumă de 3,7 milioane de euro pentru această investiție. „E o lucrare destul de complexă cu serpentine, cu ziduri de sprijin, cu drenaje, cu șanțuri periate. Ce este mai important este că văd că firma de construcții lucrează și pe această vreme. Mă bucură foarte mult pentru că sunt lucrări care se pot face chiar dacă temperatura afară este de zero grade. Această investiție în circa un an și jumătate va trebui să fie finalizată. Am reabilitat un pod peste apa Solonețului, construim încă nu pod nou de 12 metri lungime”, a declarat șeful administrației județene.

El a subliniat că această investiție era de mult așteptată, pentru că face legătura „pe drumul scurt” între Bălăceana și Humoreni. „Practic legăm Valea Solonețului de localitățile Ilișești – Ciprian Porumbescu – Măzănăiești”, a explicat Gheorghe Flutur. El a amintit că instituția pe care o conduce a avut anul acesta mai multe șantiere pentru modernizarea de drumuri, unele dintre acestea fiind deja închise după finalizarea lucrărilor. „Aici încă nu este finalizat, dar urmează să fie turnate două straturi de asfalt, probabil anul viitor. Dar văd că firma de construcții este conștiincioasă, se ține de treabă și cred că o să termine mai repede decât scrie termenul în contract”, a încheiat Flutur.