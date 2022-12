Marţi, 6 Decembrie 2022 (14:54:24)

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a fost achitată într-un dosar în care era parte pentru un accident mortal petrecut în decembrie 2015. Inițial, magistrații de la Judecătoria Suceava au aplicat o amendă penală de 125.000 de lei pentru ucidere din culpă. Direcția de Drumuri și Poduri a fost găsită vinovată pentru că nu a semnalizat o curbă periculoasă și nu a luat măsuri de reducere a riscului de accidente, prin eliminarea unui arbore. În acel loc a avut loc un accident mortal. În apel, magistrații de la Curtea de Apel Suceava au admis acțiunea și au decis să achite Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, implicit fiind anulată și amenda penală.

În același dosar a fost trimis în judecată și șoferul care a intrat cu mașina în copac, din cauza vitezei și a faptului că băuse. Și el a fost condamnat inițial la 2 ani de închisoare pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului, însă pedeapsa a fost suspendată condiționat pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile. Și aici situația de la Judecătoria Suceava a fost modificată în calea de atac. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au constatat că pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice a intervenit prescripția, astfel încât a rezultat o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare și un termen de încercare de doi ani.

Instanța a decis să majoreze sumele de bani pe care le vor primi urmașii bărbatului decedat în accident. În loc de 24.000 de lei, acum fiecare din cele trei părți va avea de încasat câte 14.000 de euro.

· Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs pe 14 decembrie 2015, în jurul orei 16.50. Andrei Hanganu, din Verești, în vârstă de 27 de ani la acea vreme, conducea un autoturism Volkswagen Polo, cu numere de circulație provizorii, pe DJ 290, pe raza localității Verești, din direcția Fântânele către Verești. Din ancheta polițiștilor rutieri, coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, a rezultat că acesta nu a adaptat viteza la condițiile de drum, fiind și sub influența băuturilor alcoolice (alcoolemie de aproximativ 1,35 g% alcool pur în sânge conform raportului de expertiză medico-legală întocmit de IML Iași), cauză din care, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului, mașina ieșind în afara părții carosabile și intrând în coliziune laterală cu un copac de pe marginea drumului, după care s-a răsturnat pe cupolă.

În mașină erau cinci oameni, iar unul din pasageri, Nicolai Lemnariu, în vârstă de 47 de ani, pasagerul din dreapta, a decedat. Pe bancheta din spate se afla o femeie în vârstă de 34 de ani, împreună cu cele două fetiţe ale ei, una în vârstă de 7 şi cealaltă de 12 ani. A doua fetiță a fost rănită grav în urma accidentului.

· Experții au stabilit una, magistrații au decis alta

În sarcina Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, prin reprezentant legal, s-a reținut că nu a luat măsurile corespunzătoare în sensul montării indicatoarelor de avertizare a participanților la trafic cu privire la existența unei curbe deosebit de periculoase și de restricționare a vitezei pe sectorul de drum de pe DJ 290, situat între localitățile Fântânele – Verești și pentru îndepărtarea arborelui situat la limita drumului, în dreptul curbei deosebit de periculoase, copac ce a reprezentat un pericol potențial pentru participanții la trafic.

„Singura posibilitate de evitare a accidentului era ca șoferul să fi condus autoturismul marca Volkswagen Polo cu viteza de maxim 60 km/h. În momentul producerii accidentului nu exista o astfel de restricționare a vitezei și nu era plasat un indicator vertical care să atenționeze participanții la trafic că există o curbă deosebit de periculoasă”, au arătat procurorii într-un comunicat de presă la vremea respectivă.

Expertul din dosar a concluzionat că lipsa indicatorului rutier de semnalizare a curbei în mecanismul producerii accidentului a constituit un factor decisiv în producerea accidentului, iar dacă nu exista obstacolul (arborele) impactul nu s-ar fi produs, în timp ce cauza concurentă a fost legată de conduita șoferului (care nu a adaptat viteza și era băut).

Totuși, se pare că aceste concluzii nu au fost suficient de concludente, astfel încât s-a ajuns în final la achitarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.