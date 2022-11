Luni, 7 Noiembrie 2022 (15:18:42)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat, luni, lucrările de modernizare a drumului Fălticeni – Hârtop – Vulturești – Liteni, el precizând că investiția este foarte aproape de finalizare. Prezent la Vulturești, Gheorghe Flutur a spus că acest drum a fost modernizat pe o lungime de 17 kilometri, valoarea investiției realizată de Consiliul Județean printr-un proiect PNDL fiind de 7,4 milioane de euro. „Suntem pe drumul județean care leagă orașul Fălticeni de orașul Liteni. Este un drum modern cu o lățime de opt metri, cu aproape 20 de kilometri de șanțuri pe ambele părți, precum și cu 550 de podețe laterale, racorduri la casele oamenilor”, a arătat Flutur. El a precizat că acest drum va face legătura între orașul Fălticeni și viitoarea autostradă A7. „Sunt circa 20 de kilometri de la Fălticeni până la viitoarea autostradă, dar acum asfaltăm 17 km, pe două straturi, un drum foarte sănătos, de mult așteptat de populația din zonă. Cred că e o investiție care vine la timp, așa cum sunt și alte drumuri modernizate pe proiectele Consiliului Județean. Sunt mulțumit și de constructor, ne-au ascultat de câte ori am intervenit, au fost prompți și cred că e un model pe care aș vrea să-l multiplic în județul Suceava în perioada care urmează”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

· Flutur: Cetățenii din Valea Glodului pot să-și schimbe, dacă vor, numele localității după asfaltarea acestui drum

Președintele CJ Suceava a ținut să precizeze că pe acest drum a existat o problemă mai serioasă în localitatea Hârtop, unde un tronson de 400 de metri a fost puternic afectat de o alunecare de teren, motiv pentru care a fost necesară schimbarea soluției tehnice. „Aici am fost obligați să introducem coloane din beton armat de 12 metri adâncime, pentru a consolida toată zona asta. Din punctul ăsta de vedere lucrarea e terminată, s-a și asfaltat zilele trecute. Urmează parapetele metalice și marcajul rutier doar pe această porțiune”, a spus Flutur, după ce a verificat lucrările din zona afectată de alunecări.

Gheorghe a ținut să precizeze că pe traseul acestui drum se află localitatea Valea Glodului, iar după finalizarea lucrărilor, locuitorii acestuia pot să schimbe numele satului dacă își doresc. „Cred că dacă vor ei trebuie să-și schimbe numele, pentru că nu mai este Valea Glodului, din fericire. Și asta pentru că în total, pe acest drum, noi am introdus în pământ în jur de 2300 de piloni de 3 metri și încă 1.600 de piloni de 6 metri, pentru că erau foarte multe zone unde terenul aluneca. De aceea mă gândeam că aici avem o oportunitate dacă vor să schimbe numele Valea Glodului, cum și la Panaci, unde este localitatea Glodu și unde am asfaltat anul trecut drumul, sunt de asemenea condiții să nu se mai cheme Glodu, dacă vor cetățenii din zonă. Am făcut așa, o metaforă, dar mă bucur că am ajuns în niște zone unde într-adevăr nevoia cea mai mare era să asfaltăm drumurile”, a declarat șeful administrației județene. Pe de altă parte, el a ținut să-l felicite pe primarul din Hârtop, Vasile Hrescanu, pentru că în paralel cu lucrările la drum a fost finalizat un proiect pentru construcția unei rețele de apă și canalizare, la care urmează să se racordeze populația din comună.