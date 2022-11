Pe platoul Cetății de Scaun Suceava

Prima ediție a „Festivalului plăcintelor”, care s-a încheiat duminică, la Suceava, a marcat o premieră în regiunea de nord-est, atât ca tematică, cât și ca perioadă de desfășurare, evenimentul fiind organizat în prag de iarnă.

În ciuda vremii cam neprietenoase, o mulțime de oameni au venit să guste din plăcinte și multe alte bunătăți pregătite special pentru a încânta simțurile, dar și pentru a asculta concertele de muzică populară, care au răsunat timp de trei zile pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei.

Dacă debutul festivalului a fost mai timid, vineri, mai ales că lumea era încă la serviciu iar ziua e atât de scurtă, în weekend au început să vină tot mai mulți, încât duminică după-amiază era plin de oameni veniți să se relaxeze, să se bucure de ceva bunătăți și să aibă parte de voie bună.

Plăcinte au tot fost, de toate felurile – cu brânză, cu urdă și mărar, cu cartofi, cu varză murată, cu varză călită, cu carne, cu mac, cu brânză și stafide, cu dovleac, cu dovleac și nucă, cu gutui și mere, cu mere caramelizate, cu hribi, poale-n brâu, trandafiri de la Moldova – și pentru toate gusturile. Iar pentru cei care doreau și altceva, se găseau fel de fel de bunătăți, de la mere și pere din livadă, sucuri naturale, chiar și de alea cu multe grade, zacuște, dulcețuri, miere de albine, brânzeturi și alte produse lactate, dar și preparate culinare făcute pe loc, la foc.

De la faimosul storceag preparat de „chef” Sorin Băeșu, peștii pentru saramură, care se perpeleau frumos pe jar, tochitură moldovenească și cartofi gratinați, de-ți lăsa gura apă numai când îi vedeai, scrijele încinse, mici care sfârâiau pe grătare, lipii rumenite și mămăligă la grătar, până la bunătăți de luat acasă – cozonaci, prăjituri care te îmbiau să le guști și multe alte preparate, se găseau de toate, pentru toate gusturile.

Pe lângă numeroasele sortimente cu care Mopan s-a pregătit special pentru eveniment, la loc de cinste se afla și un colac uriaș, inscripționat cu „Tg. Plăcintelor”.

„Pentru noi este reprezentativ din punct de vedere gastronomic acest festival al plăcintelor, avem produse renumite, de aceea este binevenită organizarea sa. Sigur, este la prima ediție, dar ne dorim să îl dezvoltăm și sunt convins că se va întâmpla asta în anii următori. Chiar dacă am fost plecat în delegație și nu am putut fi prezent la deschidere, am urmărit de la distanță și am văzut că a avut succes acest festival, ceea ne determină să finanțăm și edițiile viitoare. Până atunci, ne mai gândim și mai perfecționăm acest proiect, dar le mulțumim tuturor celor care au participat la prima ediție și i-au făcut pe suceveni să se simtă bine și să fie mai fericiți!”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, pe scena festivalului, înainte de premierea participanților la concursul de gătit plăcinte.

Concursul culinar „Plăcinte ca-n Bucovina”

„Festivalul plăcintelor” cuprinde și un concurs culinar „Plăcinte ca-n Bucovina”, cu premii. În fiecare din cele trei zile, programul a inclus prezentarea concurenților și a plăcintelor pregătite, cu rețete și secrete despre meșteșugul de preparare al plăcintelor aduse la târg.

Gospodarii și producătorii din zonă au oferit turiștilor plăcinte tradiționale pentru degustare și vânzare în spațiile special amenajate pe Platoul Cetății, în cadrul festivalului.

Asta deoarece proiectul se dorește a fi unul de promovare a turismului gastronomic și a valorilor tradiționale românești, fiind menit să atragă turiști dornici să descopere locurile, comunitatea și obiceiurile, precum și bucatele făcute în Bucovina.

Iar pentru că un concurs culinar trebuie să fie jurizat, cele 21 de tipuri de plăcinte puse la dispoziție de concurenți au fost degustate și notate de către maestrul bucătar Sorin Băeșu (Restaurant Metropolitan), Alina Albu – maestru cofetar (Restaurant Ceaunul Răzeșului), Ștefan Tipa și Cosmin Romega.

Premiul I a fost obținut de Ionela Roșu (Prăjiturile Anei), premiul II – „Bujor” iar premiul III de Mopan Suceava. Premiile, cu trofeele și diplomele aferente, au fost înmânate pe scena festivalului, în aplauzele publicului.

"La Plăcinte înainte!"

Evenimentul organizat în aer liber, pe platoul Cetății de Scaun, a inclus și spectacolul muzical folcloric "La plăcinte înainte!", care a atras și o mulțime de iubitori ai muzicii populare.

Margareta Clipa, Alexandru Recolciuc, Marius Petrică Zgâianu, Ciprian Petroaie, Maria Ichim Hodan, Stelian Rusu, Elisa Hecheliuc, Grupul „Dulce glas bucovinean”, Fanfara „Valea Sucevei”, Fanfara „Stejărelul” și mulți alți tineri interpreți le-au cântat și i-au încântat pe cei prezenți, numărul participanților crescând de la o zi la alta.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Glas Bucovinean, în asociere cu Primăria Suceava, cu sprijinul Restaurantului "Ceaunul Răzeșului", prezentarea fiind făcută de către interpreta de muzică populară Nicoleta Cojocaru.

Odată cu încheierea primei ediții, cu concluzii și învățăminte, dar mai ales cu promisiunea acordării de sprijin din partea municipalității sucevene pentru ediții viitoare, mai ample, mai atractive dar și mai devreme făcute, „Festivalul plăcintelor” ar putea deveni o frumoasă tradiție, care să atragă nu doar localnici, ci și turiști în municipiul Suceava și în Bucovina.