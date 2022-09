Vineri, 2 Septembrie 2022 (11:37:41)

Excursie gratuită pentru 50 de copii și tineri din centre de plasament și din familii nevoiașe, organizată în cadrul campaniei „Să aducem copiii la școală”. Acțiunea a fost inițiată și organizată de Asociația de ajutorare a copiilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” Suceava, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al Companiei de Transport And Flor Com Suceava.

De excursie au beneficiat aproximativ 50 de copii și tineri din cadrul centrelor de servicii sociale din Fălticeni, Gura Humorului și Solca, elevi de la Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți și voluntari ai Asociației „Euroactiv”.

„Participanții au avut poate unica ocazie să viziteze Mănăstirea Cămârzani, care a oferit și o masă caldă tuturor participanților, au vizitat Lacul Roșu – Bicaz, Brașov, Baza didactică de la Sânpetru a Universității Transilvania Brașov, Dino Parc din Râșnov, Castelul Bran și alte surprize”, au transmis organizatorii excursiei. Cazarea și micul dejun din a doua zi a excursiei au fost oferite de Universitatea Transilvania din Brașov.

Excursia a fost sponsorizată de: SC And Flor Com SRL, Tet Gim SRL, comisarul-șef de Poliție Ionuț Epureanu de la IPJ Suceava, SC Alin For You SRL, SC Rocast Nord SRL, SC Negru SRL, Compania Egger din Rădăuți, SC Killer SRL, SC Sav-Com SRL, SC MaxPex SRL, SC Trust Orizont SA.

Acțiunea face parte din Campania socială „Să aducem copiii la școală”, ediția III-a, avizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

Am aflat de la reprezentanții „Euroactiv” că, în perioada 1-19 septembrie 2022, organizatorii campaniei „Să aducem copiii la școală” împart ghiozdane cu rechizite școlare copiilor din comunități defavorizate, sprijiniți de Asociația EduMax & Generația TehnoWorld și de Fundația Social Culturală Victoria & General Construct Suceava, alături de sponsorii asociației SC Alin For You SRL, SC Rocast Nord SRL, SC RavRadi Construct SRL.