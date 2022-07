Luni, 18 Iulie 2022 (16:01:25)

Numărul incendiilor produse în fondul forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a crescut semnificativ în prima jumătate a anului, fiind înregistrate 711 incendii, față de 98 de incendii înregistrate în perioada similară a anului trecut.

Majoritatea acestor incendii, 693 din 711, s-au înregistrat în zone de deal și de câmpie, principala cauză fiind extinderea incendiilor de vegetație produse în proprietățile agricole vecine fondului forestier, în urma arderii miriștilor și a vegetației uscate.

Incendiile au afectat 10.304 hectare, din care 10.191 hectare au fost incendii de litieră, iar 98,93 hectare sunt suprafețe regenerate recent, 285.041 de puieți forestieri fiind distruși.

De asemenea, în incendii au fost distruși și 1.129 metri cubi de lemn.

Valoarea totală a pagubelor provocate de aceste incendii în fondul forestier administrat de Romsilva, în primele șase luni ale anului, este de 951.302,64 lei.

Cele mai multe incendii s-au înregistrat în fondul forestier administrat de direcțiile silvice Gorj, cu 124 incendii, Sibiu, cu 73 incendii, Caraș – Severin cu 48 de incendii și Mehedinți cu 44 incendii în fondul forestier administrat.

Puncte de observație la înălțime, plan de apărare împotriva incendiilor și măsuri specifice fiecărei zone – măsurile luate în județul cu cele mai mari suprafețe împădurite

Județul Suceava, chiar de are cel mai mare fond forestier din țară, a înregistrat doar șase incendii, de mică amploare, în zonele de lizieră, unde au fost declanșate de extinderea arderii vegetației uscate pe terenurile agricole. Bunele rezultate în gestionarea acestui fenomen periculos se datorează măsurilor pregătite și puse în aplicare de silvicultori, împreună cu ISU, inclusiv instruirea anuală a populației din zonele marginale pădurilor.

„Una dintre principalele măsuri suplimentare care sunt activate din primăvară până toamna târziu este cea a punctelor de observație PSI, șapte la număr, cele mai înalte din județ, unde avem personal în permanență și de unde se dă alarma de cum se vede fum care ar putea proveni de la un incendiu. Mai mult, la nivelul întregului județ avem un plan de apărare împotriva incendiilor, iar an de an toate cele 24 de ocoale din cadrul Direcției Silvice Suceava întocmesc planuri speciale pentru fondul forestier, cu masuri specifice fiecărei subunități și cel puțin trei scenarii de intervenții la incendii, iar toate documentațiile sunt trimise spre aprobare la ISU. La începutul fiecărui an avem procese verbale de instruire cu pompieri voluntari și cu cetățenii din zonele limitrofe fondului forestier, de acolo fiind principalul pericol. De asemenea, la nivelul direcției sunt înființate patru puncte PSI întărite, care se activează în cazul unor incendii mai mari, pentru o acțiune mai puternică în zonele respective, acestea acoperind, pe zone, întregul județ”, a explicat Cezar Tulbure, șef birou Paza și protecția pădurilor, precum și responsabil PSI la nivelul Direcției Silvice Suceava.

Sporirea acțiunilor de patrulare și supraveghere în zonele populate de turiști

Între măsuri suplimentare anunțate de RNP se numără sporirea acțiunilor de patrulare și supraveghere a fondului forestier și a lizierelor pădurilor, în special a zonelor cu risc de producere a incendiilor și a traseelor frecventate de turiști, precum și întreținerea liniilor izolatoare, colnicelor și șanțurilor de minim sanitar.

„Având în vedere că marea majoritate a acestor incendii din fondul forestier au fost provocate de extinderea celor din proprietățile agricole învecinate, facem un nou apel la cetățeni să fie responsabili, să nu incendieze resturile vegetale și să nu lase focul nesupravegheat în apropierea pădurilor. De asemenea, rugăm turiștii care aleg să petreacă timpul liber în natură să nu aprindă focul decât în locurile special amenajate și să nu lase focul nesupravegheat”, au transmis silvicultorii.

Pentru a preveni și a stinge incendiile din fondul forestier administrat, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a adoptat o serie de măsuri suplimentare, având în vedere riscurile sporite de producere a acestora, pe fondul caniculei și secetei prelungite, al creșterii activității turistice și al intensificării activităților agricole pe terenurile limitrofe fondului forestier.

Toate suprafețele de fond forestier administrate, afectate de incendii, sunt refăcute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin lucrări de regenerare a pădurilor.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naționale, precum și 12 herghelii de stat.

Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.