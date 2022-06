5000 de sarmale şi 5000 de sticle de apă erau oferite pelerinilor de către primarul Sucevei, Ion Lungu, an de an, la Hramul orașului

Miercuri, 22 Iunie 2022 (15:10:44)

Tradiția împărțirii a mii de sarmale cu pâine și salată de sfeclă, precum și a mii de sticle de apă, de către primarul Sucevei, la poarta Mănăstirii Sf. Ioan, de Sânziene, pelerinilor veniți la rugăciune, rămâne o amintire și anul acesta. Întreruptă în 2020, din cauza puternicului focar de coronavirus înregistrat atunci la Suceava, scoasă din programul hramului Sucevei și în 2021, când încă mai erau impuse fel de fel de restricții, tradiția împărțirii sarmalelor nu va fi reluată anul acesta, chiar de nu mai sunt interdicții legale.

„Nu. Anul ăsta nu. Ca să nu mai dau satisfacție la cârcotași, nu. Anul ăsta nu dăm sarmale fiindcă pandemia nu se știe dacă a trecut sau nu. Ce vom avea noi, Primăria? Un cort cu mii de sticle de apă minerală, apă plată, ceai de la caz la caz dacă este rece, pe 23 și pe 24 iunie. Cortul va fi unde dădeam și până acum sarmalele: în poarta mănăstirii”, a spus primarul Ion Lungu, răspunzând întrebărilor formulate în acest sens în cadrul conferinței de presă de miercuri.

Obiceiul împărțirii de sarmale și apă minerală sau plată pelerinilor veniți la hramul Sucevei a fost păstrat de primarul Ion Lungu, împreună cu soția sa, Luminița, an de an, chiar din primul an de mandat, 2004.

Și alți suceveni au făcut adesea astfel de demersuri, încât este posibil ca unii să reia obiceiul anul acesta, în funcție de posibilitățile fiecăruia.