Admitere USV

Concursul de admitere la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), sesiunea de vară 2022, va demara luni, 4 iulie, pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat la toate cele 11 facultăţi ale instituției sucevene. Admiterea demarează în acest an la scurt timp după ce universitatea suceveană și-a confirmat statutul de instituție de învățământ superior de elită, fiind ierarhizată, pentru al doilea an consecutiv, în celebrul top internațional QS World University Rankings și plasată între primele 1.400 de universități ale lumii și între primele 11 universități din România. Oferta educațională oferită de USV candidaților din zona de Nord-Est care doresc să își înceapă sau să își continue studiile universitare cuprinde în acest an cel mai mare număr de locuri bugetate din istoria sa, repartizate pe 120 de programe de studiu la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă.

Noi specializări în oferta educațională a universității din Suceava

În privința studiilor de licență, universitatea suceveană și-a continuat politica de actualizare, diversificare și adaptare a ofertei educaționale la noile contexte economice și sociale. Astfel, pentru sesiunea iulie 2022, pe lângă specializările de tradiție, absolvenții de liceu se vor putea orienta și către unele noi, precum: Biologie, Biochimie, Echipamente și sisteme medicale, Tehnică dentară, Autovehicule rutiere, Echipamente de comandă și control pentru autovehicule, Robotică, Rețele și software de comunicații, Energetică și tehnologii informatice, Științe gastronomice și Resurse umane. Dintre cele 1.400 locuri bugetate (fără taxă) disponibile la ciclul de studii de licență, 40 de locuri sunt alocate absolvenților de liceu din mediul rural, iar 22 de locuri sunt pentru absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție socială și candidații de etnie rromă. În același timp au fost alocate 5 locuri bugetate pentru studii universitare de licență și 5 locuri bugetate pentru studii universitare de master, din totalul locurilor bugetate, pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, candidații înscriși în această categorie având prioritate la înmatriculare.

Sesiunea de înscrieri va demara la data de luni, 4 iulie

Procesul de admitere 2022 se va desfăşura în perioada 4-13 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde există probe, și în perioada 4–15 iulie, tot fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde nu există probe.

În acest an candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă. Candidații care se vor înscrie on-site vor putea utiliza 4 panouri de orientare în campus, amplasate în punctele principale de acces către sălile de înscrieri situate la intrările în corpurile A, D și E și în zona barierei de la corpul B. De pe aceste panouri candidații vor putea scana coduri QR, prin intermediul cărora se va deschide un clip video cu traseul către corpul în care se află sălile de înscrieri ale fiecărei facultăți, după care vor urma indicatoarele de orientare amplasate în interior. Clipurile au fost realizate de studenți voluntari care își doresc să faciliteze orientarea în campus a viitorilor colegi.

Pentru a ușura procedura de depunere a actelor în on-line, platforma de admitere a USV pune la dispoziție și un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în platformă.

În același timp, indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți bobocii vor primi un sprijin material, constând într-un laptop sau o tabletă și o cartelă SIM cu abonament de date, cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. Primii 3 studenți înmatriculați cu taxă la anumite programe de studiu vor primi pentru primul an de studiu burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1.100 lei pe lună, timp de 12 luni.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 27 iulie pentru sesiunea de vară. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada 5-9 septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică pentru specializările unde nu există probe, și 5-12 septembrie, pentru specializările unde există probe, înmatricularea fiind obligatorie până la data de 19 septembrie.

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2022, cu repartizarea celor peste 6.000 de locuri bugetate și cu taxă, pe programe de studiu din ciclul de licență, masterat și doctorat, cu specificul fiecărei facultăți și explicații referitoare la probele de concurs pot fi obţinute consultând pagina https://admitere.usv.ro/.