Nu am căderea să-mi dau cu părerea despre înot. Deși am o nepoată care a făcut înot de performanță în Italia și acum e antrenoare, se pune? Când am văzut-o cum despică apa, cum m-a lăsat în urmă cu aproape jumătate de bazin la 11 ani, am zis că sigur va lua medalii internaționale. Nu a fost așa, concurența este monstruoasă în sporturile individuale. Fotbaliștii, de exemplu, nu trebuie să fie de clasă mondială ca să mănânce o pâine albă. La înot, doar câțiva sunt aleși. Și lupta nu se duce în principal cu ceilalți, ci cu zecimile, cu afurisitele de zecimi care de cele mai multe ori îngheață, nu le mai poți clinti cu niciun chip. Așadar, pentru a se ivi un campion la natație cum este acum David Popovici, trebuie să se împletească mulți factori, dacă nu cumva toți. La David sigur nu s-au împletit toți, deoarece condițiile necesare performanței pe apa din bazin sunt jenante în țara noastră. El a devenit ceea ce este, campion mondial la 200 de metri și uriaș favorit azi, la proba regină, suta de metri liber, nu datorită sistemului, ci în ciuda lui. Însă ceilalți factori au fost efectiv la superlativ. Începând cu calitățile lui, fizic ideal pentru înot, mental care-i depășește cu mult vârsta (17 ani și 9 luni!), intelect de asemenea. Sigur, nu puteau lipsi talentul și norocul, strâns legate între ele, căci cu noroc și-a descoperit talentul, fără acea scolioză precoce poate nu s-ar fi întâlnit cu apa. Importantă și joncțiunea cu omul potrivit pentru a recunoaște și a șlefui cu grijă diamantul. Nu am pretenția că am identificat toate condițiile, aș considera însă esențial și rolul părinților, unul absolut uluitor prin implicarea și reorientarea lor profesională, dar mai ales prin gestionarea presiunii care se prefigura. Niște oameni educați care au primit un dar, l-au cultivat și acum îl împărtășesc cu noi. Se vor repezi mulți să-i călărească succesul (ați văzut cât de penibil a fost ministrul Sportului?), dar eu am o liniștită încredere că băiatul ăsta va depăși domeniul sportului și va deveni o personalitate în absolut. România are nevoie mai mult decât oricând de astfel de oameni.