Joi, 16 Iunie 2022 (15:28:30)

Elevii suceveni au obținut cinci premii la etapa finală a Concursului Național „Mesajul meu antidrog” din acest an. Aceste rezultate situează județul Suceava pe prima pozițieîn ceea ce privește numărul de clasări pe podium (5), devansând în mod clar alte județe care au cumulat una, două sau trei nominalizări. Cele patru secțiuni de concurs au inclus 14 subsecțiuni defalcate pe ciclurile de învățământ gimnazial și liceal, la care au candidat nu mai puțin de 6.523 de elevi din întreaga țară. Concurența a fost acerbă încă din etapa județeană, la final fiind promovate pentru faza națională cele mai bune din 5.379 de lucrări.

Comisarul Alin Botezatu, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava, ne-a spus că județul Suceava s-a bazat pe cei mai talentați 14 elevi – câștigători ai locurilor I la faza județeană, iar meritul lor a ajuns să fie apreciat și la nivel național, după cum urmează: Locul I naționalpentru Răzvan Ionuț Antonesei, clasa a X-a Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni (secțiunea Arte Vizuale – subsecțiunea Grafică); Locul I naționalpentru colectivul de eleve Daria Schipor & Gabriela Hasna & Alexandra Gheorghiță din clasa a VII-a Școala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus (secțiunea Arte Vizuale – subsecțiunea Fotografie); Locul I naționalpentru Adela Șulea din clasa a VII-a Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (secțiunea Eseu); Locul III naționalpentru colectivul claselor V-VIII de la Școala Gimnazială „I. Băncescu” Adâncata, județul Suceava (secțiunea Film de scurt metraj și spot video – subsecțiunea Film de scurt metraj); Locul III naționalpentru Ana Isabela Pînzari din clasa a V-a de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (secțiunea Arte Vizuale – subsecțiunea Pictură). „Elevii nominalizați, alături de profesorii lor coordonatori, merită sincere felicitări pentru performanțele realizate la actuala ediție a acestui concurs național, făcând cinste județului nostru și demonstrând că an de an, pepiniera de tinere talente sucevene are mereu resurse și povești de succes”, a declarat comisarul Alin Botezatu.