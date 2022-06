Abuz

Primarul din comuna Valea Moldovei, Neculai Romică Floriștean, este obligat prin decizie executorie a instanței să îl repună în funcție pe un angajat căruia i-a încetat contractul de muncă, prin concediere, în luna august a anului trecut.

Primarul nu a pus încă în executare decizia, emisă din data de 17 mai de Tribunalul Suceava. Decizia nu este definitivă, dar este executorie, prin urmare trebuie pusă în aplicare de îndată. Amânarea punerii în aplicare nu înseamnă decât bani mai mulți de achitat în contul drepturilor salariale.

Dumitru Floriștean, angajat al Primăriei Valea Moldovei, pe post de paznic, cu atribuții de fochist, a rămas fără loc de muncă prin decizia din 12 august 2021.

Dat afară fără procedură legală. Primăria trebuie să-l repună pe post și să-i achite toate drepturile salariale din urmă

Angajatul dat afară s-a plâns că a fost „taxat” pentru că l-a susținut pe fostul primar, iar în locul său au fost aduși oameni din tabăra lui Neculai Romică Floriștean. Prin avocat, Dumitru Floriștean a deschis o acțiune in instanță, iar argumentele juridice sunt, se pare, de partea sa. Postul nu numai că nu ar fi fost desființat, ci în locul său ar fi fost aduși doi oameni.

Prin decizia din 17 mai, Tribunalul Suceava a admis în parte acţiunea având ca obiect „contestaţie decizie de concediere” și a anulat dispoziţia privind încetarea contractului individual de muncă nr. 268 din data de 12.08.2021 emisă de către intimata UAT Valea Moldovei. Tribunalul Suceava a dispus reintegrarea contestatorului pe postul ocupat anterior concedierii. Totodată, judecătorii au obligat Primăria Valea Moldovei să-i achite bărbatului despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate de care ar fi beneficiat acesta de la data desfacerii contractului de muncă și până la data reintegrării efective. Decizia nu este definitivă, dat executorie. Așadar, poate fi atacată de primărie, la instanța superioară, dar, până una alta, trebuie pusă în executare.

Se va ajunge la plângere penală, dacă decizia nu se pune în aplicare

Dumitru Floriștean, angajatul dat afară abuziv, cel puțin în actuala formă a decizie instanței, a înaintat o solicitare scrisă de repunere în funcție, la care primarul i-a răspuns că are cunoștință că decizia este executorie de drept, dar este necesară studierea și analizarea în întregime a sentinței pronunțate.

Așadar, decizia este amânată până la primirea motivării, ceea ce poate fi o opțiune de înțeles, până la un punct. Doar că întârzierea punerii în aplicare va duce la sume mai mari de achitat pentru perioada de încetare ilegală a contractului de muncă. Iar minuta publică a Tribunalului Suceava privind repunerea în drepturi a lui Dumitru Floriștean este clară și publică.

„Totodată, vă aducem la cunoștință că pentru a ne conforma dispoziției sentinței este necesară parcurgerea unei proceduri de durată de care ne ocupăm în prezent”, se arată în răspunsul Primăriei Valea Moldovei.

Avocatul care îl reprezintă pe Floriștean pregătește deja o plângere penală, dacă acesta nu va fi repus pe postul ocupat anterior, așa cum a stabilit instanța. Având în vedere răspunsul, se consideră că este vorba de o amânare nejustificată și de o șicanare.

„Îl aștept la mine să vedem ce îi putem da, avem nevoie de un om la Salubritate...”

Monitorul de Suceava l-a contactat, ieri, pentru un punct de vedere pe primarul Neculai Romică Floriștean. Acesta a declarat că nu se pune problema să nu îl reangajeze pe Dumitru Floriștean, însă are alt post pentru el: „Postul de paznic este desființat, avem camere video la primărie și nu mai avem nevoie de paznic. Eu nu pot să mă duc să îl iau din pat ori de la firma la care lucrează acum... îl aștept la mine să vedem ce îi putem da, avem nevoie de un om la Salubritate...”

De punctat că prin decizia Tribunalului Suceava, primarul este obligat să îl încadreze pe acesta pe postul ocupat anterior concedierii.

Primarul ne-a mai spus că primăria va fac apel în mod cert la decizia Tribunalului Suceava și că nu are nimic personal cu Dumitru Floriștean.

Primarul respinge acuzațiile privind demiterea din răzbunare și a amintit inclusiv că Floriștean este rudă cu el.

„Eu am nevoie de oameni la primărie să muncească opt ore, la program normal. Post de director nu am”, a mai spus ironic primarul.

A scăpat de răspundere în cazul a patru dosare penale

După cum am arătat în această săptămână în Monitorul de Suceava, primarul din Valea Moldovei a reușit în ultimii patru ani să scape de patru dosare penale la regimul rutier, în care a fost anchetat pentru conducere sub influența alcoolului, conducere cu permisul suspendat, respectiv conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Deși parte din fapte au existat cert și au fost certificate și de procurori, nu s-a putut demonstra că Floriștean le-a comis cu vinovăția prevăzută de lege, respectiv că el a fost la volan.

Fără a mai aminti și de dosarele mai vechi, cel mai recent caz soluționat cu verdict ”Nevinovat” pentru Floriștean este din data de 25 mai 2020, când polițiștii de la Secția Rurală Vama au oprit, pe DN 17, pe raza comunei Vama, autoutilitara cu remorcă cu numărul SV-73-RFL, care transporta lemn. La volan era Neculai Romică Floriștean, în vârstă de 46 de ani, viceprimarul din Valea Moldovei la acea vreme.

Prima constatate a polițiștilor a fost lipsa Inspecției Tehnice Periodice a mașinii, motiv pentru care au aplicat o amendă și s-a reținut certificatul de înmatriculare.

În cazul remorcii în care se afla lemn, polițiștii au comparat seria de șasiu menționată în certificatul de înmatriculare prezentat și cea înscrisă pe plăcuța de omologare RAR identificată pe partea din față a semiremorcii, ocazie cu care s-a constatat că seriile de șasiu nu coincid.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc ne-a informat oficial că în acest caz s-a dispus, la finele lunii mai a acestui an, clasarea cauzei față de suspectul Floriștean Neculai Romică, ”întrucât lipsește forma de vinovăție prevăzută de lege, respectiv intenția”.

Imediat după ce a fost prins la volanul respectivului camion, Floriștean a venit cu următoarea variantă: ”Eu am șofer la acel camion, lemnul nu este al meu, eu doar făceam un transport între două puncte. Pe drum, șoferul s-a enervat, a oprit și a plecat din mașină. Am rămas doar eu și am fost nevoit să conduc mai departe. Nu știu nimic de acele numere false, știu doar că șoferul a schimbata bara din spate..., eu am intrat pe mâna poliției ca din oală, am fost lucrat de cei care îmi poartă de grijă și mă vânează”.