Joi, 16 Iunie 2022 (11:58:39)

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava va găzdui, în perioada 24 iunie - 1 august 2022, expoziția „Hârtie Sfâşiată”, o expoziţie de colaje de hârtie tăiată manual „realizate de scriitorul, artistul şi academicianul pensionar David Greenslade”. Autorul expoziției, David Greenslade, este un poet galez care acum locuiește în România. După ce a cutreierat și a muncit în mai multe țări, când David a ajuns în Orientul Mijlociu, tot pentru job, a cunoscut-o pe suceavanca Georgeta Brădățan, profesoară de engleză, care i-a devenit soție.

În 2018, Georgeta Brădățan, care a predat și la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, a primit din partea Consiliului Județean Suceava „Meritul Bucovinei”. David Greensladene-a spus că a vizitat Biblioteca I. G. Sbiera și a fost imediat impresionat de vitrinele din coridorul bibliotecii de arte. A văzut imediat potențialul pentru o expoziție de colaje de hârtie.

David este și curator și a organizat în 2019 o expoziție în Țara Galilor a artistului sucevean George Ostafi (1961-2019). De asemenea, a organizat expoziții pentru artiști galezi în România.

Aceasta este prima sa expoziție personală.„Hârtie Sfâşiată” prezintă o selecţie de colaje realizate în anii în care a început să viziteze România. Acum locuiește în România cea mai mare parte a anului, dar are încă o casă și în Țara Galilor.Niciunul dintre colajele expoziției nu este realizat digital. Toate sunt realizate manual cu foarfece, hârtie și lipici.

· „Întotdeauna mi-am dorit să scriu”

David Greenslade s-a născut lângă Cardiff, în Țara Galilor, în anul 1952, și vorbește galeza și engleza. Și-a absolvit studiile de licență, masterat și doctorat la Universitatea Cardiff. „Întotdeauna mi-am dorit să scriu, așa că timp de doi ani am lucrat ca paznic de far în locații de-a lungul coastei de sud a Angliei - la farurile dintre Kent, Devon și Cornwall. Cu banii pe care i-am economisit lucrând ca paznic de far, am luat expresul transiberian în Japonia, unde am stat trei ani. Am trăit șase ani în SUA. Prima mea carte (1986) a fost un studiu al imigrației galeze în America. A doua carte (1992) a fost un răspuns la experiența de a fi o limbă minoritară în Marea Britanie. De atunci am publicat peste douăzeci de cărți de diferite tipuri”, ne-a spus David Greenslade.

În 2006 a plecat să lucreze în Oman, în Orientul Mijlociu. Acolo a cunoscut-o pe soția lui, Georgeta Brădățan. De când a început să viziteze România, în urmă cu aproximativ 14 ani, a organizat expoziții la Muzeul de Istorie Suceava și, de asemenea, în Țara Galilor, pentru artiști din ambele țări. „Acum, că româna mea s-a îmbunătățit, particip la evenimente literare și culturale din România”, a completat David Greenslade.