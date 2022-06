Joi, 16 Iunie 2022 (15:55:56)

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi a declarat că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, încearcă să demonstreze că nimic nu se întâmplă în acest județ fără „binecuvântarea” lui, deşi multe din investițiile anunțate de acesta nu au nici o legătură cu instituția pe care o conduce. Mirela Adomnicăi a făcut referire la anunțurile făcute de Gheorghe Flutur cu privire la lucrările de modernizare pe DN 17, la noile stațiuni turistice de interes local din județ sau la emiterea ordinului de începere a lucrărilor de aducțiune de gaz metan pentru mai multe localități sucevene.

„Ce au în comun toate aceste anunțuri? Ei bine, nici unul dintre ele nu are legătură cu activitatea Consiliului Județean și domnul președinte Gheorghe Flutur nu are deloc atribuții directe în implementarea acestora”, a spus Adomnicăi. Ea a arătat că în ceea ce privește lucrările de modernizare de pe DN 17, acestea sunt efectuate de CNAIR, instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, fără a exista astfel nici o legătură cu atribuțiile Consiliului Județean. „Ca fost prefect, care am administrat toate drumurile naționale din județ, știu foarte bine ce implică astfel de lucrări. În schimb ar fi bine dacă domnul Flutur ne-ar anunța ce se întâmplă cu drumurile județene pe care le are în subordine și la care sunt o mulțime de probleme și de întârzieri”, a declarat Mirela Adomnicăi.

Ea a mai adăugat că în legătură cu noile stațiuni de interes local din județul Suceava, principalul merit îl au primarii acestor localități, care s-au zbătut și au îndeplinit criteriile necesare pentru recunoașterea acestor destinații turistice. Deputatul PSD a ținut să îi felicite sincer pentru munca depusă atât pe primarii din Moldovița, Panaci, Putna, Șaru Dornei și Vama, care au obținut acum aceste recunoașteri, cât și pe cei care au obținut mai demult statutul de stațiuni turistice pentru localitățile pe care le conduc. „Nu cred că este corect ca cineva să se folosească de realizările altora și să-și aroge apoi merite care nu-i aparțin”, consideră Mirela Adomnicăi.

Ea a mai spus că tot Gheorghe Flutur a anunțat că s-a dat ordinul de începere a lucrărilor de aducțiune de gaz pentru mai multe localități sucevene. Deputatul PSD a precizat că pe lângă faptul că din nou Consiliul Județean nu are atribuții în acest sens, mulți dintre primari i-au semnalat că acest lucru nu s-a întâmplat efectiv, sau cel puțin nu în toate localitățile menționate în comunicatul respectiv. „Deci încă o arogare falsă de merite! Recunoaștem că ne-am obișnuit cu stilul de comunicare al domnului Flutur, aflat permanent în campanie electorală, și cu modul în care încearcă să arate că nimic nu se întâmplă în județ fără <binecuvântarea> domniei sale. Însă de cele mai multe ori lucrurile stau total diferit față de cum sunt prezentate”, a afirmat Mirela Adomnicăi. Ea a spus că sunt și alte persoane „care se zbat” pentru județul Suceava, de multe ori în tăcere. „Consider că este total incorect să-și aroge merite doar unul singur pentru tot ce se întâmplă bun în județ. Nu știu cum se face însă domnul Flutur uită mereu să comunice despre multele promisiuni neonorate făcute de-a lungul timpului ori despre situațiile în care județul Suceava este codaș la nivel național. Sau acolo nu mai sunt <meritele> domniei sale?”, a încheiat deputatul social-democrat sucevean.