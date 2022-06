Nu, nu spre calificarea Naţionalei, pe care o vedem cape o FataMorgana (pe principiul: te uiţi la ea şi vezi ... că nu e!) de aproape un sfert de veac, ci spre curăţirea fotbalului românesc de gunoaiele care îl parazitează tot de zeci de ani. Am rămas aproape uluit să îl aud pe unul din cei doi comentatori de la Prima TV vorbind răspicat despre ceea ce eu am scris cred că de sute de ori chiar în această rubrică: despre lanţul de complicităţi care a făcut ca în vârful structurilor conducătoare, FRF şi LPF,să se tolănească în totală nesimţire nişte neisprăviţi, Burleanu şi Iorgulescu, care după ce că au distrus şi ce era cât de cât bun, mai au şi nesimţirea să-şi pună slugile (adică subordonaţii, preşedinţii de cluburi) să-i realeagă în unanimitate, mai rău cape vremea lui Ceauşescu, de parcă ne-ar fi adus numai calificări pe bandă rulantă şi măcar jum'ate din totalul trofeelor continentale! Ei, comentatorul respectiv n-a zis toate astea, dar sintagma "lanţul de complicităţi" a fost folosită în mod repetat, ceva asemănător spunând şi analiştii din studioul Digi Sport, ceea ce duce la ideea că lucrurile chiar aşa stau. În mod firesc, se naşte întrebarea pe care ei n-au lansat-o în eter, dar pe care eu am scris-o aici de foarte multe ori: unde sunt procurorii din România? Nu au în lucru decât cazurile Udrea şi Oprescu? Dar despre ce se petrece în fotbal n-au timp? Despre iadul din actele falsificate zeci de ani la Dinamo, care au generat tunuri de zeci, poate chiar sute de milioane de dolari, despre statutul absolut aberant al majorităţii cluburilor de prima ligă, despre licenţele acordate unora din ele fără nicio justificare, despre statutul de sclavi al fotbaliştilor (plătiţi în acte cu salariul minim pe economie, ceea ce înseamnă o evaziune de alte zeci de milioane anual la nivelul Ligii l) chiar nu au auzit niciodată domnii parchetari (că procurori aproape că nu se justifică să fie numiţi!)? Deşteptarea, parchetari români! Ori sunteţi şi voi complici!?