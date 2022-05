Duminică, 8 Mai 2022 (13:44:32)

Eleva Iulia Adela Droniuc, din clasa a XII-a, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, a obținut Mențiune la Olimpiada Națională de Limbi Romanice - limba spaniolă, desfășurată, în perioada 26-30 aprilie 2022, la Târgu Jiu.

Adela Droniuc a povestit, după competiție: ,,Meditând la ceea ce spunea Constantin Brâncuși: <eu nu am căutat, în toată viața mea, decât esența zborului!>, pot spune că în inima Târgu Jiului am înțeles, lângă Coloana Infinitului, că limita nu este cerul, aceasta este doar o provocare. Am atins culmile văzduhului prin <esența zborului> și cultură, iar pentru un moment am simțit împlinirea absolută. Pentru unii, olimpiada este doar un concurs, o competiție pentru a-i determina să fie cei mai buni. În schimb, pentru mine, este un amalgam de sentimente, de oameni pasionați și de experiențe memorabile, ceva <especial>.”