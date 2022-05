6 echipe, 3 trofee

După 3 zile de emoţii, tensiune şi dramatism, cele trei competiţii europene şi-au desemnat finalistele. În Conference League, se întâlnesc Roma (echipa antrenată de Mourinho) şi Feyenoord (unde, poate n-o să credeţi, avem şi noi un fotbalist: Valentin Cojocaru, rezervă în returul de la Marsilia), ambele calificate oarecum surprinzător, în dauna lui Leicester, respectiv Marseille. Dacă ar fi să dau un pronostic, o văd câştigătoare pe Roma, măcar în ideea că Mourinho are experienţa finalelor şi a victoriilor europene. Dar de dorit îmi doresc să câştige Feyenoord. Dincolo, în Europa League, avem o mare revelaţie: nemţii de la Frankfurt, care au eliminat de fiecare dată din postura de outsideri tot ce le-a ieşit în cale, inclusiv o Barcelona căreia i-au administrat 3 bucăţi chiar la ea acasă! Dar dacă Frankfurt e, cum am zis, o mare revelaţie, cum am putea-o defini pe Rangers Glasgow, surprizasupremă, cred, a tuturor celor 3 finale? Ea a ajuns în finala fără ca măcar să fi putut beneficia în fazele superioare de contribuţia lui Hagi, neîndoielnic cel mai tehnic din întregul lot al scoţienilor. Aşadar, o finală nebănuită măcar de nimeni la startul competiţiei, în care câştigătoarea va fi oricum o surpriză. Aş vrea să câştige Rangers, dar mi-e teamă că Frankfurt nu poate pierde ocazia. În ceea ce priveşte competiţia supremă, vă rog să socotiţi dumneavoastră: după ce o elimini pe deţinătoarea trofeului, Chelsea, apoi pe cea considerată mare favorită, Manchester City, te mai poţi împiedica tu, Real, de a treia "englezoaică" ieşită în cale, Liverpool? Chestia şi mai tare e că după ce se vorbea de 3 finale cu cel puţin câte o echipă engleză în fiecare, dar neapărat două în Champions' League, tare cred că Anglia va admira trofeele din vitrinele olandeză, nemţeascăşi spaniolă! Mai ales din cea spaniolă!