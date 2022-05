Caleidoscop gastrono-umoristic. De la humus la... pizza

Prin pădurea de cuvinte

Medicamente.Soțul vine de la un control medical și-i spune, bucuros, soției: -Draga mea, mi-a recomandat medicul să-ți zic că-mi trebuie striptease și sex oral...- Mai taci din gură, ”inteligentule”, că ți-a prescris Strepsils și Hexoral... Baladă. Balada VI (în jargon, altfel zis jobelinul Magistrului Franҫois Villon). ”Fârtați întru miștocăreală/Cu alba-neagra învățați/Dați lovituri la-nghesuială/Banii pitiți să-i înhățați./Cinci-șase pungi cu galbeni luați/Atenți la furca ticăloasă/Care pe hoți îi prinde-n laț/Dându-le liber la grimasă./Gâtul feriți-l bunăoară/Ca trupul astfel să-l cruțați/Să nu ajungeți trași pe sfoară/De grinda rece atârnați/(La alba-neagră renunțați./Filați cu mână lunecoasă)/Căci vântul, la cei spânzurați/Provoac-o ditamai grimasă./Schimbați de-acuma la plezneală/Bani falși pe cei adevărați,/Nu respectați nicio-nvoială/Și nici vreo dijmă să nu dați./Fiți îndrăzneți dar cumpătați,/Din cap beția să vă iasă,/Primejdia n-o înfruntați,/Ca să n-ajungeți la grimasă./Prințe, cine nu are școală/Ca să fenteze o pedeapsă/Va fierbe ca un prost în oală (1)/Și-o va cam pune de-o grimasă.” Nota 1. Falsificatorii de bani erau executați prin aruncare în cazane cu ulei clocotit. (Traducere de Adrian Vasiliu -via Liviu Antonesi). Paste. Cum trebuie să-i spui ”la revedere”, unui ”chef” italian orgolios (cred că aici e un mic pleonasm, involuntar: ”un chef italian orgolios”... cam toți sunt astfel). Așa îi spui: pasta la vista! Fish and chips.Cel mai recunoscut fel de mâncare din cultura britanică este, fără doar și poate, fish and chips. Această mâncare (de obicei de luat la pachet, dar lesne de digerat și adorat într-un restaurant) conține bucăți de pește prăjit servite cu cartofi pai. Peștele reprezintă mai degrabă carne albă (cod sau eglefin) și nu rareori se servește cu mazăre bătută. Pare-se că a apărut întâia oară în ani 1860 și a devenit curând cea mai populară mâncare în rândul clasei muncitoare englezești. În acele vremuri, fish and chips era învelit în veche hârtie de ziar, obicei la care s-a renunțat din fericire, ziarul fiind înlocuit cu hârtie și carton la mâna întâi. Unul dintre cele mai bune locuri de unde să comanzi o farfurie de fish and chips în East London este Fish House, aflat în inima Parcului Victoria. Peștele pe care îl vând este incredibil, se topește în gură fără cel mai mic efort, iar cartofii reprezintă gustarea de care să te bucuri din tot sufletul în plimbarea ta prin cele 86 de hectare luxuriante din Parcul Victoria.

Humus.”Năut” în traducere liberă din limba arabă, humusul este una dintre mâncărurile preferate în Asia. Originară din Orientul Mijlociu, această cremă de năut, tahini, suc de lămâie și usturoi proaspăt a străbătut mări și țări și a intrat la inima oricui a încercat-o. Se poate servi cu lipie, falafel, pui, vinete și cam orice legumă ți-ar trece prin cap. Deși poți găsi humus la mai orice supermarket occidental, nu toate humusurile-s la fel. „Mashaba”, de exemplu, este pregătit cu boabe întregi de năut, ceea ce îi conferă o textură mai subțire și un aspect mai puțin păstos decât cel cu care ești obișnuit. „Mashawasha” este un alt sortiment similar, cu diferența că boabele sunt sparte înainte de gătire, iar produsul final, decorat cu boabe întregi de năut chiar înainte de servire.

Pizza.”Știm deja că, pentru italieni, prepararea pizzei nu-i cu nimic mai prejos decât lucrul la o operă de artă. Preocupările devin încă și mai intense dacă vorbim despre pizza napolitană, declarată ”moștenire culturală intangibilă UNESCO”. Complet diferită față de versiunea romană - din Roma - (alcătuită dintr-o crustă mai subțire și mai crocantă), napolitana are un blat gros și pufos și are în spate o serie de reguli de preparare. De exemplu, pentru a fi considerată napolitană, pizza trebuie să conțină roșii San Marzano, mozzarella di Bufala Campana și gătită în cuptor cu lemne. Cel mai bun loc de unde să te năpustești peste farfuria mai sus menționată? Evident… Napoli. Fix în centrul orașului vei găsi Pizzeria Port’Alba, despre care se aude cum că ar fi și prima pizzerie din lume. La câteva străzi distanță, la Sorbillo, una dintre cele mai populare din oraș, nu este lucru neobișnuit să aștepți la coadă puțin mai mult de o oră, așa că ia cu tine o bere rece și lasă timpul să treacă așa cum știe el mai bine.” (turismistoric.ro).

Arheologi.Majoritatea arheologilor sunt femei. Au astea un talent de a descoperi trecutul, ceva de speriat! Mască. Abia aștept să vină sărbătorile de iarnă, ca să îmi cumpăr mască dotată cu beculețe. Gol. ”A mânca gol” înseamnă fără pâine sau fără haine?! Kinder. O femeie care se fardează strident e ca un ou Kinder, abia când îi dai jos învelișul, apare surpriza! Dacă. Dacă aș fi Dumnezeu, l-aș învia pe Vadim Tudor, doar ca să văd ce zice el despre Șoșoacă! Meniuri. Soțul, în bucătărie, iritat la culme: – Iarăși găină? În curând îmi vor crește pene! Soția, calmă: – Să-ți gătesc vită? Poate așa o să-ți crească... coarne! Degenerare. Cum se definește un evreu degenerat? Unul căruia îi plac mai mult femeile decât banii. ISU. Un ardelean: - Moșu meu o băut zilnic palincă și a trăit până la 95 de ani. Mai greu o fost când l-au incinerat...că nu se mai stingea...Țuică. ”Cercetătorii englezi” au dovedit că țuica din Oltenia a apărut prin procesul de spălare a paharelor cu palincă din Ardeal! Leac. Știați că: „Dacă dragostea e oarbă, vine căsătoria și restaurează vederea imediat”? Mituri. Lăsați copii să creadă în Moș Crăciun! Voi credeți în produse pentru slăbit și nimeni nu vă strică magia! Blondă. Anunț în megafon: – Rugăm blonda în costum de baie roz să plece de pe nisip… acesta este un șantier! Accidente. - Uite ce scrie în ziar: Cele mai multe accidente se petrec în bucătărie. – Da, știu… eu le mănânc. Laudă. Doi automobiliști se ciocnesc: – Ascultă! Tu n-ai dat examen de conducere? – Ba da! Și chiar de mai multe ori decât tine! Sală. Programul meu de sală: Luni: piept; Marți: spate; Miercuri: brațe; Joi: picioare; Vineri: abdomen; Weekend: ceafă și cotlet. Așteptare. Sunt la bancă de azi-dimineață și tot aștept. Mi-au spus la Horoscop că îmi intră niște bani în cont!

Zoo.Am întrebat 100 de femei ce părere au despre fostul. Am învățat 50 de înjurături noi și 30 de animale necunoscute.