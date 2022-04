Marţi, 12 Aprilie 2022 (09:01:57)

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava o fost reprezentat duminică, 10 aprilie, în sistem online, în finala Concursului de inovație tehnică și IT „Da Vinci” de echipa „Motion Power”, formată din doi elevi: Antonie Rareș Grigoraș și Mihai Alexandru Hulubeac, care au prezentat lucrarea de inventică „Sistem de modelare și susținere a mersului”. Cu această lucrare, echipa suceveană a reușit să câștige Marele Premiu la categoria seniori. Prof Anca Viorica Greculeac, coordonator al echipei de inventică „Motion Power”, ne-a spus că lucrarea elevilor suceveni este una matură, pe care ei o dezvoltă de mai bine de doi ani și pentru care au creat patru prototipuri. Ea constă dint-un branț inovativ și o structură protetică sau ortetică ce înlocuiește sau sprijină un picior bolnav, ce comunică între ele. Aplicațiile practice ale dispozitivului sunt din trei domenii: medicina preventivă, sistemul de modelare și susținere a mersului permițând prevenirea, în timpul mersului, a unor traiectorii haotice ale oaselor bazinului; medicina leziunilor, sistemul putând fi utilizat în tratamentul unor afecțiuni locale la un picior; medicina disfuncțiunilor, sistemul putând fi utilizat în reglarea unui tonus postural de mers care să țină cont de anumite disfuncțiuni.

Finala din acest an a Concursului de inovație tehnică și IT „Da Vinci” a fost precedată de două runde de calificări, organizate pe regiuni, una pentru Moldova și Muntenia și una pentru Transilvania. Toate lucrările calificate în aceste runde au participat în finală. Președintele juriului a fost, pentru toate rundele, Dumitru Prunariu, singurul astronaut al României, o persoană cu mare experiență în domeniul proiectelor tehnice, el însuși participând la multe astfel de proiecte internaționale. De asemenea, am aflat de la prof Anca Viorica Greculeac cădin juriul finalei a făcut parte și Alexandru Mironov, alături de alte persoane pasionate de învățarea științei de către tineri, dar și de modul în care aceasta poate deveni productivă.

Concursul este anual, organizat de Rotary București, și reprezintă deja o competiție de tradiție, la care se prezintă mulți elevi pasionați de învățarea STEM de o manieră non formală și informală.

Antonie Rareș Grigoraș și Mihai Alexandru Hulubeacparticipă la concursul „Da Vinci” încă de când erau elevi de clasa a V-a și concurau cu elevii mari (pe vremea aceea concursul nu era împărțit pe secțiuni), reușind să câștige premii încă de atunci, „dar Marele Premiu este acum un vis devenit realitate”. Coordonatoarea echipei de inventică Motion Power ne-a mai povestit că, de-a lungul timpului, cei doi elevi au dezvoltat mai multe lucrări de inventică, individual sau împreună, și au participat la diferite alte concursuri, olimpiade, saloane de prezentare a științei, cum ar fi: Concursul național de știință și tehnologie RoSef, edițiile 2018, 2019, 2020, 2021, obținând premii de fiecare dată, Olimpiada națională de creativitate științifică din anul 2019, la care au luat premiul III, ESI-Milset (The Milset Expo-Sciences International 2019, o expoziție internațională de lucrări de cercetare școlară realizate de către elevi de pe cele cinci continente ale lumii), I-FEST2 (International Festival of Science and Technology), ediția 2020, din Tunisia, la care au luat medalie de argint, concursul EUCYS 2021 (un concurs de inventică organizat de către Uniunea Europeană, prin programul Știință și Societate).

„Nu în ultimul rând, Antonie și Mihai constituie un real sprijin și un exemplu personal pentru alte echipe de cercetare școlară din Colegiul Național <Petru Rareș> din municipiul Suceava. Cu altfel de pasiuni, orientarea lor profesională nu va fi un lucru dificil”, ne-a mai spus prof. Anca Viorica Greculeac.