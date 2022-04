Marţi, 12 Aprilie 2022 (12:44:05)

Cinci tiruri încărcate cu ajutoare umanitare, adunate în Regatul Unit al Marii Britanii, au ajuns la Suceava în aceste zile și au fost distribuite prin intermediul Centrului USV de Consiliere a Refugiaților.

Conducerea Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava s-a implicat activ pentru sprijinirea refugiaților ucraineni încă de la începerea ostilităților în țara vecină. În portofoliul celor implicați în aceste activități pentru sprijinirea celor aflați în mare nevoie s-au adunat mii de nopţi de cazare şi mese oferite gratuit refugiaţilor, precum şi zeci de mii de ore de traducere, consiliere a refugiaţilor, sortare şi distribuire a ajutoarelor. Aceste activități caritabile s-au realizat cu sute de voluntari, profesori şi studenţi din cadrul Centrului USV de consiliere a refugiaţilor, fiind coordonate de prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorectorul USV.

Reprezentanții Centrului USV de Consiliere a Refugiaţilor doresc să mulţumească echipei de sprijin de la Speednet International Ltd (Hereford, Regatul Unit), coordonată de Mihaela Reynolds, tuturor companiilor şi persoanelor din Regatul Unit care au contribuit până acum la strângerea şi transmiterea către Centrul USV a cinci tiruri de produse umanitare. Beneficiind de coordonarea lectorului univ. dr. Lucian Gheorghe Păscuţ, aceste produse au fost distribuite către centre de pe teritoriul Ucrainei, din regiunile Cernăuţi şi Viniţa, dar și către Centre de Refugiaţi din județele Suceava şi Botoşani. În același timp o parte din aceste produse au putut fi oferite prin intermediul magazinului cu produse gratuite pentru refugiați amenajat recent la Observatorul Astronomic al USV, magazin utilizat zilnic de aproximativ 100 de familii refugiate în zona Sucevei.

La inițiativa lansată de către Mihaela Reynolds s-au alăturat și alți oameni inimoși, care au contribuit din plin la realizarea acestui ajutor umanitar: Kofor S.R.L, AVG International Courier, Daisy Day Nursery – Barry, Comcen, Ross on Wye for Ukraine - KTS Crafts, Dunhelm, Tesco, Nuffield Hospital Intercity Removals, Haygrove, Hinton 10 Salon, Central Tupsley Community Group, Height Safety, Our Lady Schools, Arkwright Owens, Clear Storage Hereford, împreună cu mulți alți oameni simpli, care au decis să se implice văzând situația din Ucraina.

Mulţumiri sunt adresate în același timp și conducerii Așezământului de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, prin directorul Pr. Iustin Tănase şi Maica Ecaterina, pentru sprijinul oferit în asigurarea transporturilor, precum şi lui Florin Croitoru şi firmei Global Design Suceava, pentru punerea la dispoziţie a unei hale de depozitare a ajutoarelor.

Întreaga activitate de ajutorare a putut fi posibilă prin efortul studenţilor voluntari implicați în sortarea şi gestionarea ajutoarelor şi magazinului pentru refugiaţi, în special al studenților din cadrul Facultății de Silvicultură a USV şi al Asociaţiei Studenţilor din Universitatea Suceava.