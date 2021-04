Joi, 15 Aprilie 2021 (15:18:27)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a avut o serie de întâlniri cu reprezentați ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și ai Mănăstirii Putna în vederea elaborării programului de activități dedicate aniversării a 150 de ani de la „Serbarea de la Putna- 1871”. Gheorghe Flutur a amintit că anul acesta, pe 15 august, se vor împlini 150 de ani de la Marea Serbare organizată la Putna unde au participat personalități de marcă ale culturii române, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ioan Slavici și A.D. Xenopol.

Flutur a spus că în prima ședință a deliberativului județean va propune aprobarea unui parteneriat între Consiliului Județean Suceava și Mănăstirea Putna pentru realizarea unor acțiuni dedicate „Marii Sărbători”. „Este dorința și obligația noastră de a fi parte în realizarea acestui program, Consiliul Județean Suceava împreună cu unitățile noastre de cultură, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural “Bucovina”, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, precum și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică”, a spus președintele CJ Suceava. El a explicat că programul urmează să includă activități desfășurate pe durata întregului an, astfel încât principalele acțiuni culturale din acest an se vor realiza sub egida 2021 - Anul Serbării de la Putna - 150 ani. Flutur a spus că în organizarea evenimentelor se va ține cont de restricții, cu speranța că treptat se vor putea relaxa o mare parte dintre ele.

Gheorghe Flutur a declarat că în program se vor regăsi activități aniversare diverse desfășurate atât pe 15 august, când va fi organizată o serbare aniversară care să reamintească de „Serbarea de la Putna – 1871”, un congres studențesc aniversar, iar pe durata întregului an vor avea loc manifestări culturale, științifice, vor fi realizate concursuri naționale pentru tineri, publicații, materiale cu tema aniversării, album aniversar, efigii din bronz ale organizatorilor Serbării de la Putna, expoziții, în care vor regăsi o serie de exponate prezentate în premieră publicului, reconstituirea drumurilor către Putna parcurse la acea vreme de Mihai Eminescu și de Ciprian Porumbescu.

Flutur a precizat că pentru întocmirea și derularea programului va propune un grup de lucru din care să facă parte vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, precum și reprezentanții instituțiilor implicate în program.