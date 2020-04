Gheorghe Flutur a preluat problemele fermierilor suceveni pentru a le transmite spre rezolvare Guvernului

Miercuri, 29 Aprilie 2020 (15:57:25)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit miercuri cu reprezentanți ai sucevenilor care lucrează în agricultură, ferme vegetale și crescătorii de animale, și în industria alimentară. Gheorghe Flutur a continuat astfel serie întâlnirilor cu reprezentanții mediului economic din județul Suceava pentru a afla direct de la aceștia problemele cu care se confruntă. „Ne-a interesat să discutăm despre problemele cu care se confruntă aceștia în condițiile crizei generate de pandemia de COVID-19. În urma discuţiilor au rezultat o serie de concluzii specifice județului Suceava care, alături de toate celelalte care vor sosi în perioada următoare, vor fi trimise și la Guvern”, a spus Flutur. Preşedintele CJ Suceava a subliniat faptul că fenomenul secetei afectează și județul Suceava, el subliniind că la această dată fermierii au la dispoziție fonduri europene, respectiv 40 milioane de euro, care ar putea să fie atrase și pentru combaterea secetei.

„Pentru fermele mici și mijlocii, în număr de peste 30.000 în județul Suceava, care dețin, fiecare, suprafețe de 1-5 hectare, ar fi bine-venite agregate de irigat, cu pompe și coloane de irigat, care ar costa de la 30.000 la 35.000 euro. Cum an de an seceta afectează suprafețe tot mai mari, se propune stimularea producătorilor români pentru a produce semințe de soiuri rezistente la secetă”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că pentru zootehnie sprijinul ar putea veni prin ajutoare de minimis pentru achiziția de juninci pentru carne și lapte, purcei și berbecuți. Flutur a precizat că județul Suceava are un potențial mare în domeniul zootehniei, drept care trebuie încurajat mai mult acest sector. „În caz contrar va fi afectată și buna valorificare a producției vegetale, care ar putea să plece în bună măsură la export, ca materii prime”, a arătat șeful administrației județene. El a mai spus că în domeniul pomiculturii este foarte importantă continuarea finanțărilor cu fonduri europene pentru reconversie, adică schimbarea pomilor fructiferi îmbătrâniți.

„Trebuie încurajată înființarea de noi ferme în județul Suceava în agricultură și industria alimentară. Astfel, prin procesarea producției vegetale și animale, se vor obținere beneficii economice sporite”, a încheiat Gheorghe Flutur.