Miercuri, 29 Aprilie 2020 (13:51:16)

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a donat 40.000 de lei pentru deschiderea noului spital din Fălticeni. Donația a fost făcută în contul special deschis de Primăria Municipiului Fălticeni, a anunțat Giani Leonte, președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASIS).

Alianța cuprinde circa 8000 de angajați din învățământul preuniversitar sucevean.

Spitalul din Fălticeni este finalizat la standard înalte, doar că nu dispune de dotările necesare. Mult așteptata inaugurare a noului spital s-a amânat an de an, astfel că, în aceste momente critice pentru Suceava, moderna unitate are lacătul pe uși.

Construcția noului spital a început în 1991, acum aproape 30 de ani. Lucrările s-au realizat până în 1997, s-au sistat între 1997-2012, ca din 2012 să se lucreze din nou și în 2019 să se finalizeze construcția. Noul spital, de 7 etaje, va avea 250 de paturi.

Reamintim că și în urmă cu o lună, ASIS s-a alăturat campaniei Monitorului de Suceava pentru sprijinirea cadrelor medicale și a Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Prin bunăvoința membrilor de sindicat a fost donată suma de 40.000 de lei.