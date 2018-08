Mama și doi copii, de 3 și 5 ani, accidentați de un șofer băut, la Vicov

Marţi, 7 August 2018 (12:23:08)

Un șofer aflat în stare de ebrietate a provocat un accident rutier, la Vicovu de Sus, intrând în mașina din fața sa, în care se aflau membri unei familii, tată, mamă și cei doi copii. Femeia și cei doi copii au acuzat leziuni, fiind transportați la Spitalul municipal Rădăuți. Accidentul s-a petrecut luni noapte, în jurul orei 23.45, pe strada Calea Cernăuți din Vicovu de Sus. Din cercetările poliției rezultă că Vasile N., în vârstă de 23 de ani, din Vicovu de Sus, aflat la volanul unui Audi A6, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism Mercedes care circula în fața sa, condus tot de un localnic, Adrian R., în vârstă de 31 de ani, care se afla în mașină alături de soție și de cei doi copii, un băiat în vârstă de 3 ani și o fată de 5 ani. Poliția precizează că cei trei răniți, mama și cei doi copii, au suferit leziuni ușoare. După impact, autoturismul Audi s-a răsturnat. Șoferul care a provocat accidentul prin nepăstrarea distanței regulamentare în mers era băut. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,54 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Celălalt șofer nu era băut. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” și „vătămare corporală din culpă”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Mama și doi copii, de 3 și 5 ani, accidentați de un șofer băut, la Vicov