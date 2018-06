Ziua Națională pentru Adopție, la Centrul de Plasament ”Speranța” Suceava

Joi, 7 Iunie 2018 (11:04:43)

Centrul de Plasament ”Speranța” Suceava din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a fost gazda unui eveniment dedicat Zilei Naționale pentru Adopție, în data de 4 iunie. Au participat aproximativ 40 de părinți adoptivi și 23 de copii din județul Suceava. Acțiunea a vizat promovarea unei imagini pozitive a adopției și împărtășirea experienței de a deveni părinte prin intermediul adopției. Un moment artistic deosebit a fost oferit de Asociația ”Dăruim împreună zâmbete”, în cadrul căruia elevi ai Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava, sub coordonarea prof. Daniela Bosca, au cântat și au dansat împreună cu copiii, iar prof. Brândușa Vărăreanu i-a încântat pe cei prezenți arătându-le, în pași de vals, câteva mișcări de Judo. Acțiunea a fost susținută de Auchan Suceava, care le-a oferit copilașilor câte un cadou. La eveniment au fost prezenți directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, împreună cu directorul economic, Dragoş Brăteanu, şefa Biroului Adopții - Gabriela Prundel, dar și specialiști din cadrul Biroului Adopții - Postadopții și colegi din alte servicii ale DGASPC Suceava.Inițiativa de a marca la Suceava Ziua Națională pentru Adopție s-a născut în anul 2014 și este menită să celebreze familiile care și-au deschis inimile și au devenit părinți pentru niște copii care nu au avut parte de iubirea parentală și de un mediu stabil, necesar pentru dezvoltarea lor psihică, fizică și spiritulă. "Un copil este o rază de soare ce îți va lumina viața. Un copil e o promisiune a lui Dumnezeu că viața merge înainte. Un copil e atingerea Raiului. Un copil e tandrețe și dulceață. Un copil e mereu surprinzător, emoționant, fermecător și captivant. Un copil e o minunată binecuvantare. Dar în primul rând, un copil e dragoste! Astăzi a fost o zi în care am întâlnit copii fericiți alături de părinți împliniți! A fost o zi minunată în care cu toții am celebrat adopția ca pe o cale firească și minunată de a deveni părinte!”, au transmis reprezentanții instituției.

