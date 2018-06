Salon Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, la Universitatea din Suceava

Joi, 7 Iunie 2018 (11:00:42)

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează în perioada 7 – 9 iunie Salonul Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret - ICE-USV (Innovation and Creative Education), ediția a II-a. Manifestarea are la bază o colaborare între Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Științe ale Educației. La organizarea evenimentului mai participă Forumul Inventatorilor din România, Asociația Generală a Inginerilor din România – filiala Suceava, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale.Evenimentul are ca subiect educația creativă și reunește expoziții, prezentări ale unor personalități din domeniu, ateliere creative. Invențiile înscrise la această ediție vor fi expuse vineri, în holul din fața Rectoratului USV. Cele 70 de lucrări reprezintă principalele centre Universitare din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov, Suceava), din Republica Moldova, și din Iran, Maroc, Indonezia, China, USA, Franța, Rusia, Bulgaria, Polonia și Ucraina.

