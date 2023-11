Tenis de câmp

Sâmbătă, într-un cadru festiv, la Complexul Sportiv „Unirea” din Suceava a avut loc festivitatea de premiere a celei de-a XIV-a ediții a Cupei Monitorul. A fost din nou o competiţie maraton, întinsă pe durata a șapte luni, însumând un număr record de 800 de meciuri. Cei 202 participanți au fost ţinuţi în priză, aşadar, pe perioada sezonului cald, având posibilitatea să se menţină în formă şi să progreseze în condiţiile în care au avut ocazia să-şi măsoare forţele cu adversari diverşi, proveniţi nu doar din Bucovina, ci şi din judeţele învecinate.

George Cosac anunță că va pune Suceava pe harta tenisului european începând cu 2024 și că FRT va organiza un campionat național după modelul brevetat în Cupa Monitorul

A fost o întrecere cu multe meciuri frumoase şi cu momente de neuitat, atât pentru concurenţi cât şi pentru organizatori, iar festivitatea de premiere a fost cu adevărat memorabilă, în condițiile în care invitat de onoare la eveniment a fost președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, care a venit în fața asistenței însoțit de primarul Ion Lungu.

„Sunt impresionat de ce ați realizat aici. Ați reușit să puneți pe picioare cel mai mare eveniment sportiv de masă din România, nicăieri în țara noastră nu se mai organizează o competiție de asemenea amploare la nivel de tenis pentru amatori. Sunt hotărât să preluăm și noi acest model la FRT, să-l promovăm așa cum trebuie, iar în maxim trei ani să avem un campionat național pornind de la tiparul brevetat în Cupa Monitorul. Vă apreciez pentru ceea ce faceți, pentru că sportul, pe lângă sănătate și educație, trebuie să devină una dintre prioritățile naționale. După ce am văzut cât interes pentru tenis există la voi în oraș și după ce am constatat deschiderea către sport a primarului Ion Lungu, eu, în calitate de președinte al Federației Române de Tenis, mă angajez să aduc la Suceava două competiții importante, începând cu anul viitor. Este vorba de un turneu european de seniori, pentru toți domnii și toate doamnele care evoluează la Cupa Monitorul, și o competiție pentru copii, la fel de bine cotată”, a declarat George Cosac.

Prezent și el la festivitatea de premiere, Ion Lungu a salutat vizita la Suceava a conducătorului tenisului românesc.

Ion Lungu: „Vom continua să finanțăm sportul profesionist dar și sporturile de masă, cum este tenisul”

„Vă urez bun-venit și suntem onorați să vă avem oaspete în Bucovina. Cupa Monitorul este o competiție dedicată sportului de masă, iar organizatorii și toți participanții merită felicitați pentru implicare. Este foarte important să acordăm atenție acestui gen de manifestări, precum și sportului juvenil. Copiii au nevoie să facă mișcare, pentru a se dezvolta armonios. Practicând sportul, creierul celor mici se oxigenează mai tare și ajung să aibă rezultate mai bune la învățătură. De când sunt primar am inaugurat șase săli mari, plus două terenuri de fotbal, care au fost date în folosință anul acesta. O altă sală de sport va fi gata în perioada următoare, însă cel mai important proiect se derulează la Sala Polivalentă, care este în lucru. Vom continua la nivelul municipalității să finanțăm sportul profesionist, dar și sporturile de masă, cum este tenisul”, a precizat edilul Sucevei.

Nu în ultimul rând, trebuie remarcat și aportul lui Costel Chelariu, preşedintele clubului Select, care s-a implicat activ în bunul mers al Cupei Monitorul şi s-a străduit să fie o gazdă bună pentru toţi participanţii.

„S-a mai încheiat o ediție a competiției, cea cu numărul XIV, și este important că întrecerea se menține vie, reușind să păstreze relații vechi de amiciție sau să creeze prietenii noi. Doresc să mulțumesc primarului Ion Lungu, care ne susține mereu, precum și lui George Cosac, pentru că tot timpul am găsit ușa deschisă la FRT atunci când am avut nevoie”, a afirmat Costel Chelariu.

În cadrul tradiţiei Cupei Monitorul, cei care alcătuiesc marea familie a tenisului sucevean au fost invitaţi la banchetul de final, unde toţi cei prezenţi, într-o zi de toamnă târzie, au avut bucuria să socializeze şi să povestească întâmplări petrecute pe terenul de zgură, în faţa unui pahar de vin bun, acompaniaţi de muzică de calitate. Un plus de savoare la acest capitol au produs bucatele gătite de talentații bucătari ai Restaurantului „La Merinde”, situat în Șcheia, pe Strada Humorului, în spațiul fostei cantine „Facos”.

O trecere în revistă a aspectelor pozitive de la ediţia a XIV-a a Cupei Monitorul nu putea fi completă fără enumerarea sponsorilor care şi-au adus contribuția la reuşita întrecerii: este vorba de Aqua Carpatica, SUCT, Conbucovina, Inter Conti, Sav-Com, Barbera Import, Centrul Medical Biotest, Lusek şi Tipografia Celestin.

Partidele din cadrul competiției s-au desfășurat în trei locații: Complexul Sportiv „Unirea”, Baza „Flora Ana” și „Oscar Tenis Club”.

Iată cum se prezintă tabloul laureaților ediției din 2023 a Cupei Monitorul:

Categoria Super Elită

Bogdan Marasin Mihai Pânzaru Florin Popovici – Dumbravă

Categoria Elită – 40 de ani

Gheorghiță Șestac Dan Vlădeanu Sergiu Ceucă

La Categoria Elită +40 de ani mai este de jucat finala mare, între Mihai Tipu și Lucian Pohoață. Locul al treilea i-a revenit lui Iulian Pintilie.

Categoria Elită +50 de ani

Alex Năstasă Cezar Ioja Gabriel Toderașcu

Categoria Principală -40 de ani

Maya Rotari Ștefan Morari Dragoș Achiței

Categoria Principală +40 de ani

Dorin Goian Ștefan Ungureanu Olivian Brandis

La Categoria Principală +50 de ani mai sunt de jucat finala mare, între Feodor Parfenov și Vasile Maxim, dar și finala mică, între Valeriu Iftime și Gelu Dănilă.

Categoria Secundară – 40 de ani

Tudor Florea Gabriel Pădurariu Toma Lazaroff

La Categoria Secundară +40 de ani mai este de jucat finala mare, între Constantin Oprișan și Dorin Zaharia. Locul al treilea i-a revenit lui Lucian Darea.

Categoria Veterani +60 de ani

Vasile Ungureanu Constantin Bălan Valentin Dimofte

Categoria Veterani +65 de ani

Mihai Vieriu Gheorghe Bălan Ioan Ceucă

Categoria Veterani +70 de ani

Gheorghe Hînganu Constantin Chetraru Vasile Vrînceanu

Categoria Feminină