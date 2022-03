Performanță

Bucureștiul a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, Campionatul Național Under 20 indoor de atletism. Atleta Claudia Ionela Costiuc, de la CSM Dorna Vatra Dornei, a confirmat forma excelentă pe care o traversează, izbutind să devină dublă campioană a României la această categorie de vârstă, după ce a câștigat cursele de 800 și 1.500 de metri.

„În vârstă de doar 17 ani, Claudia a produs o frumoasă surpriză la Naționalele Under 20, reușind să câștige ambele curse. Pe lângă cele două medalii de aur, Claudia a reconfirmat și baremurile pentru Europenele Under 18, din Israel și Mondialele Under 20, din Columbia”, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac, care a dorit să mulțumească pentru sprijin Clubului Sportiv Municipal din localitate, sponsorului Apa Bucovina și profesorilor de la Liceul „Ion Luca”, din Vatra Dornei.

O performanță asemănătoare a realizat și Andrei Ihnatiuc, sportiv cu dublă legitimare CSȘ Rădăuți – CSM Dorna Vatra Dornei, care s-a impus în probele de 1.500 și 3.000 de metri ale băieților.

„După un an extenuant, cu multă muncă, sacrificii și determinare, am reușit să încheiem sezonul în forță, cucerind două medalii de aur. Felicitări, Andrei, ți-ai demonstrat încă o dată valoarea, dovedind că ești un învingător!”, a precizat antrenorul Bogdan Roșcăneanu.