Liga a II-a

Oficialii Forestei au prins curaj după succesul de pe Areni, din runda trecută, cu CS Mioveni, şi anunţă că nu merg să facă simplu act de prezenţă sâmbătă, pe terenul liderului Hermannstadt Sibiu.

„Echipa noastră are un moral bun în acest moment. Întâlnim etapa viitoare un adversar puternic, care beneficiază de cea mai bună apărare din campionat şi etalează un joc ofensiv foarte variat. Nu mergem la Sibiu în plimbare, ci avem încredere că putem scoate un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul principal, Nuno Pedro. Tehnicianul portughez are aşteptări mari de la jucătorii săi şi crede că Foresta are forţa să evadeze din subsolul clasamentului în cel mai scurt timp.

„Sunt convins că vom reuşi să ne menţinem în eşalonul secund, mai ales că muncim mult pentru acest lucru. Ca o primă impresie, Liga a II-a este un campionat bun. Spre deosebire de Portugalia, unde jocul este mai tacticizat şi mai tehnic, în România se pune accent mai mult pe factorul fizic”, a mărturisit Nuno Pedro.

Foresta va avea galerie la duelul cu Hermannstadt

Referitor la partida de la Sibiu, „galben-verzii” vor fi însoţiţi, după multă vreme, şi de o galerie formată din aproximativ 20 de persoane.

„E un lucru bun, avem nevoie de sprijinul suporterilor pentru că ne aşteaptă un meci foarte dificil. Sper să facem un rezultat bun şi să ne bucurăm la finalul meciului împreună cu membrii galeriei. Ne bucurăm că lumea din Suceava este interesată de Foresta. La ultimul joc de pe teren propriu am fost susţinuţi de aproape 2.000 de spectatori şi cred că numărul acestora va creşte dacă echipa va avea rezultatele aşteptate de toată lumea”, a declarat secundul Khalil Chakroun.

Lotul Forestei va pleca vineri dimineaţă spre Sibiu şi va înnopta la Mediaş.