Seară magică în sunet şi lumină

Mii de suceveni au fost angrenaţi joi seară, în centrul municipiului Suceava, într-o lume a emoţiilor, a muzicii de calitate, a dăruirii, în cadrul concertului vocal-simfonic Simfonii de Toamnă, ediţia a VI-a, organizat de Clubul Rotary Suceava – Bucovina. A fost o seară magică în sunet şi lumină, o sărbătoare culturală de elită. Artiştii Filarmonicii Moldova din Iaşi, orchestra şi corul care au reuni 140 de profesionişti, sub bagheta dirijorilor Bogdan Chiroşcă şi Doru Morariu, au oferit publicului o seară memorabilă. Sucevenii au fost atraşi de frumuseţea muzicii clasice, care le-a încântat simţurile, i-a unit prin forţa cu care doar muzica de calitate poate aduce armonie între oameni.

Donaţii pentru achiziţionarea unui microbuz cu dotări speciale pentru beneficiarii de la Blijdorp

Prezentatoarea evenimentului a fost Cătălina Bălăceanu, membră a Clubului Rotary Suceava Bucovina, care, pe parcursul serii, a făcut un apel către suceveni să doneze cât îi lasă inima pentru achiziţionarea unui microbuz cu dotări speciale pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea Complexului de Recuperare “Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava.În public s-au aflat voluntari de la Interact Suceava purtând câteva urne, unde fiecare spectator a putut să depună o sumă de bani, pentru a fi mai aproape de visul copiilor cu dizabilităţi de la Blijdorp. Prezentatoarea a spus că suma adunată de la public va fi dublată de Rotary Internaţional şi Rotary Suceava – Bucovina.

Mesajul cu care membrii Clubului Rotary au organizat acest proiect şi anul acesta, după ecourile frumoase de la primele patru ediţii, este „Dăruiţi comunităţii împreună cu Rotary”. Dan Ioan Cuşnir, manager de proiect Simfonii de Toamnă, a declarat că nu şi-a dorit „ca acest eveniment să fie unul senzaţional”, pentru că, a completat el, „considerăm că adevărata reuşită va fi atunci când astfel de evenimente vor face parte din normalitate în Suceava. Experienţa publicului sucevean a fost una memorabilă, pentru că a beneficiat pe deplin de valoarea excepţională a Filarmonicii de Stat Moldova Iaşi şi a muzicii sale”.

„Dorim ca Suceava să fie pe harta culturală a României”

Organizatorii au fost bucuroşi să-l aibă alături în seara magică a muzicii şi pe prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, directorul general al Filarmonicii de Stat Moldova Iaşi, care conduce şi Cvartetul „Voces” din Iaşi, „una dintre cele mai prestigioase formaţii ale mapamondului”. Bucovinean la origini, născut în Rădăuţi, prof. Bujor Prelipcean ne-a spus cu emoţie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate înainte de concertul Simfonii de Toamnă, că în sfârşit a ajuns acasă. „Sufletul mi-e plin de bucurie. Sunt emoţionat de fiecare dată şi împărtăşesc cu voi această bucurie a Simfoniilor de Toamnă. Îmi place să transmit emoţii”, a spus directorul general al Filarmonicii de Stat Moldova Iaşi, fericit, la fel ca noi toţi, că vremea ameninţătoare şi neprielnică s-a schimbat pentru suceveni, pentru actul cultural desfăşurat în centrul municipiului Suceava.

Avocatul Paul Vargan, preşedintele Rotary Club Suceava Bucovina perioada 2016-2017, le-a mulţumit oaspeţilor, dar şi sucevenilor că au acceptat să fie alături de Rotary. „Ne dorim să existe o normalitate, să avem astfel de evenimente cât mai des la Suceava. Dorim ca Suceava să fie pe harta culturală a României. Se lucrează la această chestiune de şase ani şi pe măsură ce timpul trece devenim tot mai buni. Asta se vede şi după interesul publicului, care la prima ediţie nu a acoperit cele 1.000 de scaune, iar anul acesta am pus 5.600 de scaune”.

Întrepătrunderea a două arte: medicina şi muzica

Ca o noutate, organizatorii au ales în acest an un preşedinte de onoare al Simfoniilor de Toamnă. Preşedintele de onoare al ediţiei 2017 a Simfoniilor de Toamnă a fost ales de către organizatori un bucovinean, doctor în ştiinţe medicale Vasile Gheorghe Ciubotaru, şeful Secţiei Neurochirurgie III - Spitalul Clinic de Urgenţe „Bagdasar Arseni” Bucureşti. Acesta a urmat mai întâi cursurile şcolii primare la Udeşti, „loc binecuvântat de Dumnezeu”, şi apoi Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava, după care a studiat medicina.

„Pe acest tărâm frumos, cu oameni deosebiţi, m-am format. Am învăţat de la ei, în primul rând, să fiu responsabil faţă de ceea ce fac. Sunt onorat să fiu preşedinte de onoare al Simfoniilor de Toamnă, dar m-am mirat de ce eu?! Pentru că eu nu fac nimic deosebit, fac doar ceea ce am învăţat, ceea ce trebuie să fac, cu multă responsabilitate. (...) În viaţă am avut şansa să întâlnesc doar prieteni, n-am avut parte de neprieteni. Sunt bucuros şi onorat de invitaţia organizatorilor şi le mulţumesc”, a spus dr. Vasile Ciubotaru, care a adăugat că „medicina este o artă. La fel ca şi muzica. După eforturile pe care le faci în profesia de doctor, muzica te relaxează, muzica îţi dă aripi, te face mai bun, muzica te stimulează să faci mai bine ceea ce faci”. În completare, prof. univ. dr. Bujor Prelipcean a adăugat că „există o legătură nevăzută între medicină şi muzică. Aproape toţi medicii pe care i-am cunoscut eu sunt şi mici muzicieni, în felul lor. Există o întrepătrundere între medicină şi muzică. Chirurgia este de fapt o muzică nevăzută. Chirurgia pe care o practică doctorul Vasile Ciubotaru este o muzică nevăzută: el intră în creierul uman, acolo unde gândim noi că se instalează starea de bine, de frumos, concepţia de plăcere”. Prof. Prelipcean a spus că Filarmonica de Stat Moldova Iaşi ar fi onorată dacă ar putea veni din când în când, măcar de două, trei ori pe an, să susţină concerte „acasă”, pentru a împărţi emoţii cu publicul din municipiul Suceava.

Invitat pe scenă de Cătălina Bălăceanu, doctorul Ciubotaru a spus că este copleşit de emoţii şi a mulţumit familiei şi dascălilor de la Liceul „Ştefan cel Mare”, care au contribuit la formarea sa. Întrebat dacă şi atunci când operează este la fel de emotiv, dr. Ciubotaru a răspuns că nu, precizând că este „un om de cuvânt”, nu un om al cuvintelor, şi că se simte mai în largul său cu un bisturiu în mână decât cu un microfon. A fost aplaudat la scenă deschisă de miile de suceveni aflaţi la concert, unii dintre ei numărându-se printre oamenii salvaţi de acesta.

Aplauze la scenă deschisă

Vremea nesperat de frumoasă, cu un cer senin care a înlocuit cenuşiul ultimelor zile şi nopţi, efectele speciale, luminile - jocul de lasere, costumele, focul de artificii de la final, care a fost o încântare pentru public, toate au transformat o seară de septembrie care stătea sub semnul ploilor şi al temperaturilor foarte scăzute într-un regal de muzică şi lumini.

Programul concertului, prezentat de Anca Ciobanu, a fost împărţit în mai multe calupuri muzicale. În prima parte a fost doar muzică simfonică, iar în partea a doua instrumentiştilor li s-a alăturat Corul academic „Gavriil Musicescu”, condus de maestrul Doru Morariu. Sucevenii au putut asculta şi aplauda, printre altele: fragment din Rapsodia Română de George Enescu, Intrarea în Alba Iulia din Suita Mihai Viteazu deTiberiu Olah, Hora Staccato de Dinicu – Vladigerov, Suita nr. 1 Peer Gynt (nr. 1 şi nr. 4) de E. Grieg, Dansuri ungare nr. 5 şi nr. 6 de J. Brahms, Kaiser – Walzer de J. Strauss, Uvertura operei Ruslan şi Ludmila de M. Glinka, Corul ţiganilor din opera Trubadurul – act II de G. Verdi, C. Gounod – Corul soldaţilor – act II, pentru ca finalul să-i aparţină tot compozitorului G. Verdi, cu Marş triumfal din opera Aida. Aplauzele publicului numeros, ridicat în picioare, au fost cea mai bună răsplată oferită artiştilor de pe scenă, dar şi organizatorilor.„Să încheiem seara cu inima deschisă şi cu bucurie”, a fost îndemnul Cătălinei Bălăceanu, cu gândul la următorul concert Simfonii de Toamnă, care sperăm să fie anul viitor.