Handbal

Sâmbătă, de la ora 16.00, echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava va avea o misiune dificilă pe terenul uneia din cele mai în formă echipe din acest sezon al Ligii Naţionale, Politehnica Timişoara. Zilele trecute, postul de televiziune TVR anunţase că va transmite în direct această partidă, dar din păcate ieri a anunţat că a renunţat la meciul sucevenilor şi va transmite partida dintre Politehnica Iaşi şi HC Dobrogea Sud Constanţa, ce se dispută tot sâmbătă, de la aceeaşi oră.

Studenţii au plecat de aseară spre Timişoara, mai ales că au de parcurs mulţi kilometri şi au nevoie de timp de odihnă pentru a-şi reveni. Handbaliştii sucevenii sunt conştienţi că vor avea un meci foarte greu la Timişoara, dar nu imposibil, unul din care şi-au propus să scoată maximum de puncte.

„Urmează un meci cu o echipă foarte bună, dar eu cred că putem să facem o surpriză şi să câştigăm. Atât eu, cât şi colegii de echipă mergem încrezători la Timişoara şi sper să fim montaţi la ora meciului şi să facem un joc foarte bun”, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, portarul sucevenilor, Cristian Tcaciuc, jucător ce este originar din Timişoara.

Tehnicianul principal al universitarilor suceveni, Adi Chiruţ, speră ca la Timişoara, echipa sa să gestioneze mult mai bine finalul de joc, pentru a avea şanse la un rezultat pozitiv.

„Venim după un meci pierdut pe mâna noastră, dar şi a arbitrilor. Am fost aproape de ei 45 de minute şi am condus în această perioadă şi sper că jucătorii au trecut peste acest eşec. Trebuie să mergem la Timişoara şi să luptăm la fel ca-n meciul cu CSM Bucureşti şi să nu mai repetăm greşelile din partea a doua a acelei partide. Cred că suntem bine pregătiţi şi dacă reuşim să gestionăm altfel finalul de joc, cred că avem şanse să câştigăm la Timişoara. Întâlnim un adversar care după părerea mea este în formă maximă, cu un joc foarte bun. Ţin foarte bine de minge şi nu o pierd prea uşor, şi de aceea cred că vom avea o luptă crâncenă de dat, mai ales că ei joacă pe teren propriul. Până la urmă ăsta este handbalul şi de aceea ne aflăm în Liga Naţională să avem astfel de meciuri”, a explicat Adi Chiruţ.

Pentru această deplasare, sucevenii nu-i vor avea la dispoziţie pe Bogdan Şoldănescu şi Sebastian Polocoşer, jucători ce se află în perioada de recuperare după operaţii la genunchi.

Miercuri, în primul meci al etapei, jucat în avans, HC Vaslui a rezistat doar 45 de minute în faţa campioanei Dinamo Bucureşti. Vasluienii au revenit de la 2 – 7 şi au reuşit mai apoi să conducă cu 17 – 15 şi 18 – 16, dar au picat fizic când mai era un sfert de oră, moment în care Dinamo a egalat la 21 şi s-a distanţat decisiv, scor final 33 – 24.

Etapa a IV-a

Dinamo Bucureşti – HC Vaslui 33 – 24 (14 – 13)

Potaissa Turda – Minaur Baia Mare (vineri, 22 septembrie, ora 18.00, Digi Tv şi Telekom Sport)

Politehnica Timişoara – CSU Suceava (sâmbătă, ora 16.00)

CS Politehnica Iaşi – Dobrogea Sud Constanţa (sâmbătă, 23 septembrie, ora 16.00, TVR 2)

CSM Focşani – Dunărea Călăraşi (duminică, ora 16.00, TVR 1)

HC Odorhei – CSM Făgăraş (duminică, 24 septembrie, ora 18.00)

Steaua Bucureşti – CSM Bucureşti (luni, ora 20.00, Digi şi Telekom Sport)

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 4 4 0 0 130 96 12

2. AHC Potaissa Turda 3 2 0 1 83 75 6

3. HC Odorhei 3 2 0 1 79 77 6

4. CSA Steaua Bucureşti 3 2 0 1 68 66 6

5. CS Minaur Baia Mare 3 2 0 1 85 83 6

6. AHC Dunărea Călăraşi 3 2 0 1 76 79 6

7. HC Vaslui 4 2 0 2 110 117 6

8. Politehnica Timişoara 3 1 1 1 71 67 4

9. AHC Dobrogea Sud 3 1 1 1 72 75 4

10. CSM Bucureşti 3 1 0 2 84 88 3

11. CSU Suceava 3 1 0 2 77 81 3

12. CSM Făgăraş 3 1 0 2 76 86 3

13. CS Politehnica Iaşi 3 0 0 3 86 93 0

14. CSM Focşani 2007 3 0 0 3 67 81 0