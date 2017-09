Liga a III-a

După ce în prima etapă a stat, iar în următoarele trei runde a avut de înfruntat pe Aerostar Bacău, AFC Hărman și Suporter Cub Oțelul Galați, nou promovata Bucovina Rădăuți are parte în sfârșit de un adversar mai accesibil. Trupa pregătită de Daniel Bălan va primi sâmbătă, pe stadionul Municipal, vizita grupării AFC Odorheiu Secuiesc, în cadrul etapei a V-a.

„Am avut parte de un start complicat de sezon, mai ales că suntem o nou promovată. Nu am jucat rău în primele trei runde, însă din păcate am plătit tribut greșelilor individuale. Sper că am tras cu toții învățămintele de rigoare, astfel încât să nu mai repetăm asemenea erori. Avem mare nevoie de victorie în partida de sâmbătă. E momentul să strângem rândurile, iar cu sprijinul suporterilor, sper să reușim ceea ce ne-am propus. Avem o echipă tânără, dar am încredere că acești jucători nu vor întârzia să-și arate valoarea”, a declarat antrenorul Daniel Bălan.

Programul etapei a V-a:

Vineri, 22 Septembrie

CSM Paşcani - AFC Hărman

CSM Roman - Sporting Lieşti

Sâmbătă, 23 Septembrie

CSM Focşani - Metalosport Galaţi

Bucovina Rădăuţi - AFC Odorheiu Secuiesc

Sănătatea Darabani - Suporter Club Oţelul Galaţi

Avântul Valea Mărului - Aerostar Bacău

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Olimpic Cetate Râşnov

KSE Târgu Secuiesc stă în această rundă.

Toate partidele încep la ora 17.00.

Clasament

1 Suporter Club Oţelul Galaţi 4 3 1 0 14-2 10

2 AFC Hărman 4 3 1 0 10-1 10

3 Sporting Lieşti 4 3 1 0 11-4 10

4 Aerostar Bacău 4 2 2 0 10-4 8

5 CSM Roman 4 2 1 1 14-6 7

6 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 4 2 1 1 11-7 7

7 AFC Odorheiu Secuiesc 4 2 0 2 18-9 6

8 Olimpic Cetate Râşnov 4 2 0 2 8-5 6

9 KSE Târgu Secuiesc 4 1 2 1 6-9 5

10 Avântul Valea Mărului 3 1 1 1 5-6 4

11 CSM Focşani 4 0 3 1 2-3 3

12 Sănătatea Darabani 3 0 1 2 4-9 1

13 Bucovina Rădăuţi 3 0 0 3 1-7 0

14 CSM Paşcani 3 0 0 3 1-11 0

15 Metalosport Galaţi 3 0 0 3 1-25 0