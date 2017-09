Humoreanul Marius Ferariu participă la europeanul de rugby în 7 la juniori sub 18 ani

Juniori under 18

Jucătorul Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului Marius Ferariu va participa cu naționala României de juniori sub 18 ani la Campionatul European de Rugby în 7, ce va avea loc în Germania. Pregătit la Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor, Marius se află în această săptămână la Izvorani, acolo unde naționala face al treilea și ultimul cantonament înaintea Campionatului European. În primăvară, Marius Ferariu a câștigat medalia de bronz la Campionatul European de rugby în 15 (grupa valorică II), tot la juniorii sub 18 ani. Stejăreii vor pleca vineri spre Germania, iar duminică vor debuta într-un meci din grupă împotriva Poloniei. Din grupa României mai fac parte naționalele Franței și Belgiei, în Grupa A se află Irlanda, Germania, Luxemburg şi Georgia, în Grupa C, Portugalia, Rusia, Israel şi Ţara Galilor, şi-n Grupa D: Italia, Spania, Lituania şi Anglia.

„Este ultimul stagiu de pregătire în care ne-am propus să punem la punct ultimele detalii, este important să vedem dacă vor veni toți jucătorii convocați și-n ce formă fizică vor veni, dar și cât de motivați vor fi. În cele două stagii avute până acum am pus accentul pe pregătirea fizică și pe sistemul defensiv. Îmi este teamă să nu avem aceleași probleme pe care le avem cu toate selecționatele noastre la rugby 7, pregătirea fizică – efortul la rugby în 7 este diferit de cel la rugby în 15 - și apărarea 1 la 1. Ne dorim să avem o participare cât mai bună și să ajungem cât mai sus în competiție”, a declarat zilele trecute antrenorul naționalei de rugby în 7 juniori U18 a României, Alexandru Lupu.

România va pleca în Germania cu un lot format din 17 jucători, de la opt cluburi din țară: Sebastian Munteanu, Răzvan Belehuz, Petru Azoiței, Vlad Leica, Cosmin Botezatu, Marius Costea – Bârlad, Andrei Mihalache, Vlad Bocăneț, Claudiu Grad, Alin Toma – CSȘ 2 Baia Mare, Emanuel Grigore – Dinicu Golescu/ Steaua, Dănuț Jipa – CNE Cornu, Ionuț Tudor – Pantelimon, Marius Ferariu – CSȘ Gura Humorului, Peter Chiriac, Andrei Micu – Iași, Bogdan Frățilă – Colegiul Tehnic Traian Vuia Galați, Staff tehnic: antrenor Alexandru Lupu, preparator fizic Andreea Delean, kinetoterapeut Adrian Purdila, manager Sabin Vasilescu.