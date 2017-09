Competiţie

Cei mai mici dintre rugbiştii din judeţul Suceava au participat zilele trecute la cel de-al patrulea şi ultimul turneu din ediţia 2017 a Circuitului Naţional de Minirugby, ce a avut loc pe stadionul Naţional „Arcul de Triumf” din Bucureşti, o competiţie organizată de Federaţia Română de Rugby pentru grupele de vârstă ce nu beneficiază de un Campionat Naţional, adică pentru juniori sub 8, 10, 12 şi 14 ani.

Dintre cele trei cluburi care au participat în acest campionat, la ultima etapă au ajuns doar două, Amicii Suceava şi CSM Suceava, deoarece echipa CSȘ Gura Humorului sub 12 ani, pregătită de Andrei Varvaroi, nu a făcut această deplasare, dar a participat la primele trei turnee, la Constanţa, la Timişoara şi la cel pe care l-a organizat la Gura Humorului.

CSM Suceava a câştigat bronzul la copiii sub 8 ani

Clubul Sportiv Municipal Suceava a participat în acest an la două categorii de vârstă, şa sub 8 şi sub 10 ani. Micii rugbişti pregătiţi de antrenorul Vasile Conache au avut evoluţii bune la toate cele patru turnee şi au reuşit la final să câştige medalia de bronz la categoria sub 8 ani, acolo unde au fost prezente în acest sezon 10 echipe din ţară. La categoria copii sub 10 ani, CSM Suceava a ocupat locul cinci din 11 echipe participante. La festivitatea de premiere, de la CSM Suceava au fost premiaţi separat doi dintre jucătorii ce s-au evidenţiat, Denis Burlacu şi David Tănasă, copii ce au primit câte un trening inscripţionat cu frunza de stejar. Mai mult, micii rugbişti au fost premiaţi de doi jucători emblematici ai naţionalei de seniori, cu care s-au şi fotografiat, Stelian Burcea şi Valentin Calafeteanu. Denis şi David au primit şi din partea sponsorilor echipei, mai exact a unui grup de părinţi un sejur de 7 zile la mare, de la acest turneu plecând direct pe litoral.

„Acest circuit a fost o competiţie foarte utilă pentru copiii noştri şi nu numai, una în care am fost mulţumit de ei, mai ales pentru că de la un turneu la altul au prins curaj şi au fost mai încrezători şi siguri pe ei, şi mă refer în special la cei mici, unde am avut jucători şi de 6 ani. În plus începe să se formeze o echipă, chiar dacă nu sunt familiarizaţi cu toate regulile acestui sport. Cei mici vin şi joacă de plăcere, pentru distracţie şi cel mai important este că intră şi ies cu zâmbetul pe buze din teren şi că au ajuns sănătoşi la părinţii lor. Vreau să mulţumesc părinţilor, cei care au fost tot timpul alături de copii şi ne-au ajutat foarte mult, dar şi părinţilor de la clubul Șoimii Bucureşti, care ne-au ajutat şi ei la această deplasare, dar şi colectivului de profesori de la Școlile din Băneşti şi Plopeni. Sperăm că la ediţiile viitoare va creşte în valoare competiţia şi mă refer la jocul propriu-zis, nu neapărat la rezultate, care la această vârstă contează mai puţin”, a explicat antrenorul sucevean Vasile Conache.

CSM Suceava a participat la toate cele patru turnee cu un lot format din copiii: la sub 8 ani - Gabriel Tănasă, Rareş Ruşti, Narcis Movanu, Luca Ciuhan, Denis Burlacu, Ana Boiangiu, Ianis Roşu, Robert Roşu, Laurenţiu Roşu, Eduard şi Alexandra Traci, Rowwan Pleggenmarsct, la sub 10 ani – Mihaela şi Ionuţ Benea, David Cojoc, Costel Lungu, David Tănasă, Ariana Ruşti, Andrei Oghinciuc, Ștefan Bejenariu, Iasmina Movanu, Mihai Benea, Luca Parascanu şi fraţii Mathias şi Judith Pleggenmarsct.

Clubul Amicii Suceava a participat la toate cele patru turnee din Circuitul Naţional de Minirugby

Pentru al doilea an, clubul Amicii Suceava a fost prezent cu echipa de copii sub 12 ani în această competiţie naţională. Deşi a ocupat locul opt din 12 echipe, la doar două puncte de CSȘ Gura Humorului, rugbiştii pregătiţi de antrenorul Codrin Prorociuc au lăsat o impresie bună după evoluţia din teren, acolo unde au multe meciuri foarte echilibrate, pierdute la limită, unele pe final.

„A fost un turneu naţional binevenit pentru copii, unde au avut ocazia să joace multe meciuri, în compania multor echipe din ţară. Am avut multe meciuri foarte disputate şi echilibrate şi din păcate mai multe le-am pierdut la limită, dar la această vârstă rezultatele contează mai puţin. Este important că am reuşit să participăm, atât noi cât şi celelalte două cluburi din judeţ, şi să promovăm rugby-ul juvenil din zona noastră la nivel naţional. Mulţumesc tuturor părinţilor, Primăriei şi Consiliului Local Suceava, instituţii ce ne sprijină foarte mult în activitatea şi eforturile noastre de promovare a rugby-ului juvenil la nivel de oraş, judeţ şi ţară. Pe viitor sper să ne înscriem în campionatul sub 14 ani şi să avem colaborări strânse cu cluburi ce au juniori mai mari. Mai mult, îmi doresc ca federaţia să premieze toate echipele, deoarece competiţia este organizată pentru dezvoltarea acestui sport, iar locurile în clasamentele finale contează mai puţin. Mai mult, FRR ar trebui să ofere sprijin şi suport cluburilor şi antrenorilor tineri, ce sunt la început de drum”, a explicat antrenorul clubului Amicii Suceava, Codrin Prorociuc.

Clubul Amicii Suceava a folosit la cele patru turnee un lot format din 15 sportivi sub 12 ani: Leonard Oanea, Eduard Lungu, Ionuţ Cucoş, Ionel Lungu, Irinel Cojoc, Răzvan Muha, Lucian Godroman, Cristi Bilauca, Codruţ Marţuneac, Roberst Roşca, Filip Hreceniuc, Daniel Cojoc, Sebastian Grecu, Alex Șonfolean şi Andrei Pânzaru.