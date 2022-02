Solicitare

Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc are internați 60 de pacienți cu Covid pe 58 de locuri și a solicitat ajutorul spitalelor din județ pentru a prelua pacienții cu Covid care se vor mai prezenta la această unitate medicală. Managerul spitalului, dr. Adrian Cosinschi, a declarat, luni, că deși a alocat și secția Reumatologie pentru bolnavii de Covid, tot nu face față numărului mare de pacienți. „Dimineață am rugat colegii de la celelalte spitale să preia bolnavii care se prezintă în gardă la noi și necesită internare. Noi îi evaluăm radiologic, avem permanență, iar cei care trebuie internați, să fie duși cu ambulanța la alte spitale. Au răspuns frumos, colegial, spitalele din Gura Humorului, Rădăuți și Fălticeni. La Suceava se ocupă de cazurile cu alte patologii care nu pot fi gestionate în teritoriu și de cazurile grave de Covid, pe care oricum le trimiteam la ei pentru că noi, la Câmpulung, secția ATI, cu 8 paturi, o avem non Covid”, a declarat dr. Cosinschi.

Medicul a afirmat că spitalul poate gestiona cazurile medii și severe de Covid, dar nu și cazurile grave, date de tulpina Delta, care coexistă cu Omicron. Dr. Cosinschi a arătat că pavilionul de Boli infecțioase este complet separat de corpul principal al Spitalului Municipal și pentru că mulți pacienți au nevoie de oxigen a fost necesar să achiziționeze un stocator mai mare. „Toate saloanele Covid au oxigen, dar consumul nu este atât de ridicat ca în valul 4. Avem detectoare mobile pentru oxigen, la două, trei ore facem aerisire pentru eliminarea oxigenului în exces. Deocamdată gestionăm lucrurile. Locuri nu mai avem”, a spus medicul.

Pentru a face față numărului mare de bolnavi care se prezintă atât la spital, cât și la centrul de evaluare care funcționează în incintă, unitatea medicală a angajat temporar, până la sfârșitul acestei luni, trei asistenți medicali și trei infirmieri. Medicii au rămas aceiași – șefa de secție de la Boli Infecțioase Cristina Corjin, dr. Adrian Lebădă și medicul pensionar Viorica Andrei, fosta șefă de secție, care, potrivit managerului, ajută foarte mult. Deși spitalul are doar trei medici infecționiști, atunci când spitalele din Fălticeni și Rădăuți au solicitat ajutor, dr. Cristina Corjin a fost detașată de trei ori la aceste unități medicale - de două ori la Rădăuți și o dată la Fălticeni. „Din punct de vedere al gravității cazurilor, nu este așa rău ca în valul 4, dar sunt foarte mulți infectați. Au fost persoane care nu ridicau nici o suspiciune de Covid și la testare s-au dovedit a fi pozitive”, a mai spus dr. Adrian Cosinschi.

La fel ca și în valurile precedente, zonele Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei au un decalaj de două, trei săptămâni în ceea ce privește evoluția pandemiei, în sensul că „intră în val” mai târziu față de restul județului.