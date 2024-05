Recunoaștere

Echipa medicală multidisciplinară care tratează accidentul vascular cerebral (AVC) acut la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a avut din nou o „noapte de foc", după cum a denumit-o purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Dan Teodorovici. De data aceasta pacienții au fost transferați de la Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu" din Iași și de la Spitalul Municipal din Bârlad. Marți seara, la ora 22.30, Spitalul Municipal din Bârlad a anunțat că un pacient în vârstă de 68 de ani a suferit un AVC acut și a solicitat accept pentru transfer la spitalul din Suceava. Pacientul a ajuns aici cu ambulanța la ora 02.00. La ora 02.30, o solicitare similară a venit de la Spitalul Clinic de Neurochirugie „Nicolae Oblu" din Iași, pentru o pacientă în vârstă de 50 de ani cu AVC ischemic acut. Pacienta a ajuns la spitalul din Suceava la ora 06.00. „Ambele intervenții au fost efectuate cu succes, pacienții prezentând evoluție favorabilă”, a precizat dr. Teodorovici.

Echipa multidisciplinara care a participat a fost formată din medicii și asistenți UPU dr. Arcadie Buză, dr. Roxana Tiron, as. Teodora Sarghie, medicul neurolog dr. Ana Burcă, medicii și asistenții de la Radiologie intervențională dr. Cătălin Lulciuc, dr. Mihai Crețeanu Jr., medic rezident Diana Pădurariu și as. Alexandru Serediuc, dr. ATI Georgiana Danilevici și as. ATI Mihaela Luntrașu. Profesionalismul și dotarea Spitalului Clinic din Suceava capătă o recunoaștere tot mai amplă la nivel național, în ultima perioadă fiind transferați aici și pacienți din marile centre universitare, precum Iași și Cluj. Financiar, eforturile pentru salvarea pacienților sunt suportate din bugetul propriu al spitalului, banii alocați de Ministerul Sănătății pentru programul de tratament al AVC acut fiind mult sub necesar. Suma alocată în acest an a fost consumată în ianuarie, pentru tratarea a doi pacienți, dintre cei peste 50 de pacienți salvați din ianuarie a.c. până acum.