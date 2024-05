Sprijin

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut la Vama o întâlnire cu câteva sute de oameni, la evenimentul în care tânărul viceprimar Tiberius Constantin Lucuțar și-a lansat candidatura pentru postul de primar la alegeri din 9 iunie. În cadrul întâlnirii, Gheorghe Flutur i-a mulțumit primarului în funcție, Nicolae Baltag, care timp de patru mandate a fost ales de cetățeni în fruntea comunei.

„În această perioadă a făcut foarte multe lucruri bune pentru comuna Vama și trebuie apreciat pentru acestea, dar și pentru schimbul de catifea care a venit la propunerea dumnealui. Luând decizia de a se retrage, el a cedat locul său actualului viceprimar. Este o procedură liberală elegantă, democratică și de aplaudat, pe modelul din municipiile Suceava și Vatra Dornei, din comuna Izvoarele Sucevei și din alte locuri din grădina liberalilor suceveni”, a transmis Flutur.