Infrastructură

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a semnat miercuri dimineață acordul de parteneriat dintre instituția pe care o conduce și CNAIR, reprezentată de directorul general, Cristian Pistol, acord care are ca obiectiv de investiții construirea drumului de mare viteză Suceava - Baia Mare, lot 3 Suceava - Vatra Dornei, tronsonul Suceava - Gura Humorului. Gheorghe Flutur a precizat că în baza acestui acord CJ Suceava se va implica în elaborarea documentației pentru organizarea licitației pentru tronsonul de autostradă a nordului cu pornire din zona șoselei de centură a Sucevei, Sf. Ilie, pe ruta Tolva - Drăgoiești - Berchișești - Capu Codrului - centura Gura Humorului. “În același fel am procedat și pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului și am câștigat mult timp, circa 2 ani de zile. Acum, la sfârșitul lunii, mai așteptăm scoaterea la licitație a lucrărilor de execuție a tronsonului Suceava până la Gura Humorului și, pentru că dorim să grăbim aceste lucrări, CJ Suceava va continua să se implice în aceste proiecte”, a declarat Flutur. Șeful administrației județene a reamintit că în acest mandat, 2020-2024, CJ Suceava a fost foarte implicat în parteneriate cu Ministerul Transporturilor pentru proiecte precum drumul rapid Suceava - Botoșani, varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului, drumul paralel cu frontiera Ucrainei Vicovu de Sus - Climăuți, autostrada A7, iar acum pentru tronsonul din autostrada nordului Suceava - Gura Humorului. Gheorghe Flutur a precizat că această implicare înseamnă și răspundere, dar și scurtarea termenelor de așteptare și garanția că aceste investiții se vor întâmpla.