Promovarea diversității lingvistice

Mai mulți profesori de la Școala Gimnazială „Samson Bodnărescu” din Gălănești au participat, la Paris, la un curs de formare și acreditare pe baza proiectului Erasmus+ „Școala din viitor” derulat la această unitate școlară.

Proiectul are ca obiective principale îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine, promovarea diversității lingvistice în cadrul Uniunii Europene și creșterea conștientizării dimensiunii culturale a acesteia. De asemenea, proiectul vizează dobândirea de noi competențe TIC și îmbunătățirea celor existente, precum și dezvoltarea unei cooperări internaționale durabile.

În cadrul acestui proiect, Școala „Samson Bodnărescu” a desfăşurat mai multe activități: participarea la cursuri și activități în școli europene:două grupuri formate din câte șapte elevi și doi profesori au participat la cursuri și activități în douășcoli din Istanbul –Turcia (12-16 februarie 2024) - și Paphos – Cipru (11-15 martie 2024). Această experiență le-a oferit elevilor oportunitatea de a învăța într-un mediu multicultural, de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă străină și de a dezvolta abilități de comunicare interculturală; cursuride formarepentrucadre didactice - în acest an școlar, Școala Gălăneşti a participat cu șase cadre didactice la cursuri de formare: două cadre didactice (prof. înv. primar Chifan Rodica şi prof. înv. primar Bodnariu Măriuţa) la cursul de formare profesională ,,Intercultural learning and cultural diversity in the classroom'' în Palermo, Italia (25 februarie 2024-02 martie 2024) - şi patru cadre didactice (prof. Anton Mihai, prof. Iacoviţă Dorina, prof. Hrehorciuc Maria şi prof. înv. preşcolar Hurjui Vironica) la cursul de formare profesională ,,ICT Based Classes’’ în Paris, Franţa (22 – 28 aprilie 2024).

Cursul ,,ICT based classes’’ s-a desfăşurat pe parcursul a 7 zile şi a însumat 56 ore de curs. Cursanţii au învăţat despre „cloud computing”, avantajele şi dezavantajele utilizării aplicaţiilor digitale în predare, meteode şi tehnici de predare digitale şi inovative, gamificare în învăţare, workshopuri cu jocuri şi quizuri educaţionale, dezvoltarea de „soft skills”: lucrul în echipă, rezolvarea de probleme, gândire critică, managementul timpului, comunicare, flexibilitate şi adaptare, abilităţi interpersonale.

Participanţii au realizat un portofoliu pentru evaluare şi au primit certificate de absolvire a cursului. De asemenea, pe lângă programul de studiu, cursanţii au beneficiat şi de un program cultural ce a constat în vizitarea celor mai importante obiective turistice ale Parisului. „Putem concluziona că mobilităţile desfăşurate pe parcursul acestui an şcolar au oferit cadrelor didactice şi elevilor participanţi nu doar oportunităţi de învăţare şi dezvoltare personală, ci şi experienţe culturale bogate şi conexiuni internaţionale valoroase”, au transmis participanții la proiect.